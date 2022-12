Pyrénées-Orientales - Les vœux du PG 66 pour 2023 : Pouvoir d'achat, pouvoir de vivre.

Le Parti de Gauche 66 souhaite des vœux de bonne année 2023 à l’ensemble des habitants des Pyrénées-Orientales.

Il s’adresse à des populations touchées par les politiques de régression sociale menées par le gouvernement qui ont durement impacté le pouvoir d’achat du plus grand nombre.

Dans un contexte d’inflation spéculative et de concentration des instruments du capital entre les mains d’une minorité, le Parti de Gauche 66 se prononce plus que jamais contre la vie chère et pour l’augmentation des salaires et des pensions de retraites.

Le taux d’inflation en France dépasse les 6% sur l’année. La loi sur le pouvoir d’achat votée par la majorité (plus que relative) présidentielle n’a rien changé. Il est devenu nécessaire, pour une grande partie d’entre nous, de choisir entre se nourrir, se loger, se chauffer ou faire le plein de sa voiture.

Il s’agit pourtant des conditions nécessaires à une vie décente et digne.

La Macronie a rejeté l’augmentation du SMIC ou encore la taxation des superprofits, main dans la main avec le Rassemblement National. Ensemble, ils refusent également le blocage des prix des produits de première nécessité, envoyant par ailleurs sans remords des files interminables d’étudiants à la soupe populaire.

La politique du gouvernement mène au chaos. Elle appauvrit la France et n’a pour objectif que le renforcement de l’oligarchie.

Faisant fi du débat démocratique, il multiplie les 49.3. Il assume de faire passer en force la réforme des retraites en cas d’opposition. Après les fonctionnaires, les classes populaires, les soignants, les ouvriers, les employés, les cadres intermédiaires, les séniors sont sa nouvelle cible. Il se murmure cependant qu’il envisage de dissoudre l’Assemblée nationale à force de tapage… Chiche ? On peut l’aider !

Le PG 66 souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023, qui passe par le rétablissement du pouvoir d’achat et un meilleur partage des richesses. Pouvoir d’achat et pouvoir de vivre constituent des conditions indispensables au surgissement de la révolution citoyenne à laquelle nous aspirons. Nous voulons une vie digne et décente pour tout le monde !

Le PG 66 ira au devant des citoyens au cours des vacances de fin d’année, notamment à Perpignan, Céret, Prades et Thuir.

Catherine DAVID et Francis DASPE, co-secrétaires départementaux du PG 66