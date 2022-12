Haute-Garonne - Territoire d'Energie Occitanie adopte plusieurs résolutions en faveur de la transition énergétique

Les membres de l’Entente de Territoire d’Energie Occitanie (TEO) se sont réunis le 1er décembre 2022 au Domaine de la Terrasse à Carbonne pour tenir leur assemblée générale annuelle, sous la présidence de Thierry Suaud, Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne. Les différentes résolutions présentées dans ce document ont été adoptées à l’unanimité.

L’Entente Territoire d’Energie Occitanie (TEO) a été créée entre les 13 Syndicats d’énergie départementaux de la région le 2 décembre 2016. Forts de leurs compétences et expériences respectives, les Syndicats d’énergie se sont unis au travers de cette Entente afin de partager, mutualiser et coordonner leurs actions en matière de transition énergétique. Structures à tailles humaines s’appuyant sur de solides expertises de terrain, ils sont les relais au cœur des territoires des politiques nationales pour l’énergie et l’environnement.

Les résolutions adoptées le 1er décembre 2022

Face à une crise énergétique durable sur les années à venir, les Syndicats d'énergie d'Occitanie sont des outils fondamentaux pour défendre les citoyens, les collectivités et les entreprises à caractère public ainsi que les entreprises pour lesquelles le coût de l'énergie met en péril leurs activités.

Les Syndicats d'énergie d'Occitanie constatent une rupture de tarif de fourniture d'électricité insupportable entre les consommateurs protégés grâce aux tarifs réglementés et les autres consommateurs, dont certains acteurs de services publics locaux tels que les gestionnaires d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou d’alimentation en eau potable qui doivent eux aussi bénéficier de ces tarifs réglementés.

Les Syndicats d'énergie d'Occitanie ont les ambitions suivantes :

Accompagner les collectivités dans la sobriété énergétique et les économies d'énergie (éclairage public, bâtiments communaux...),

Aller plus loin dans la production d'énergie (création de structures ad hoc de type SEM, programmes d'autoconsommation, réseaux de chaleur...),

Favoriser une meilleure consommation de l’électricité et apporter leur contribution pour limiter les risques sur l’alimentation en électricité, notamment en adoptant la charte d’engagement EcoWatt,

Encourager la mobilité électrique,

Participer au développement de toute action favorisant la transition écologique,

Echanger au travers de l'Entente TEO sur leurs expériences et ainsi progresser dans leurs démarches en faveur de la transition écologique,

Participer à l'aménagement et la solidarité des territoires, au côté notamment des Départements,

Conforter leurs partenariats avec les entreprises locales pour soutenir l’activité économique de leur territoire.

Les Syndicats d'énergie d'Occitanie sont historiquement des acteurs publics complémentaires des acteurs publics institutionnels œuvrant également dans le domaine de l'énergie tels que l'ADEME et la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Etaient présents [de gauche à droite] : M. Jean Maury, Président du Syndicat Départemental d'Energies et d'Electricité du Pays Catalan, M. Pierre Lacomme, vice-Président de Territoire d’Énergie Gers, M. Freddy Amiel, vice-Président du Syndicat Audois d'énergies & du numérique, M. Nicolas Leroux, vice-Président de Territoire d’Énergie Tarn, M. Alain Astruc, Président du Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Lozère, M. Jacques Gayral, Président du Syndicat Départemental d'Energie de Tarn et Garonne, M. Thierry Suaud, Président du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, Mme Audrey Imbert, Présidente de Hérault Energies, M. Roland Canayer, Président de Territoire d'Energie Gard - SMEG, M. Jean-Paul Ferré, Président du Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège, M. Jacques Coldefy, vice-Président de Territoire d’Énergie Lot, M. Yves Laffaille, vice-Président du Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées.