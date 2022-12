Occitanie - Carole Delga : Notre budget est solide et puissant !

Carole Delga : « Notre budget est solide et puissant pour soutenir l’émancipation, le pouvoir de vivre et la transformation écologique »

Lors de l’Assemblée plénière, ce jeudi 15 décembre 2022, la présidente de Région, Carole Delga, et sa majorité régionale, ont présenté le budget primitif 2023, qui a été adopté à une large majorité, hors les votes contre du Rassemblement National et d’Occitanie Courageuse. Les membres du futur groupe Nous Occitanie, issu de la scission au sein d’Occitanie Courageuse, se sont abstenus.

D’un montant total de 3,63 Mds€, le budget prévisionnel 2023 prévoit un montant d’investissement de 1,35 Md€, soit une hausse de plus de 30% par rapport à 2019, année de référence. C’est l’investissement régional le plus élevé de France avec un endettement maîtrisé et un recours à l’emprunt diminué de 35%. Cet important effort poursuit des objectifs clairs en faveur de l’éducation, de l’aide aux entreprises et à l’emploi, du soutien aux agriculteurs, de l’action résolue en faveur de la transition écologique, notamment par le déploiement des transports en commun à des tarifs les moins chers de France.

« Nous avons eu à faire face à une succession de crises, pour lesquelles nous avons agi avec force afin de protéger les habitants et les entreprises de l’Occitanie. Aujourd’hui, après la crise sanitaire et en pleine crise énergétique, la Région Occitanie reste un moteur de l’économie française, comme le souligne le baromètre Arthur Loyd : croissance du PIB la plus importante de France, 3ème Région pour la croissance de l’emploi privé, 2ème pour l’investissement dans les filières de la transition climatique.

Le taux de chômage baisse plus rapidement que la moyenne nationale, mais il est encore trop élevé. En Occitanie, nous devons créer près de 30 000 emplois par an pour que le chômage décroisse significativement. Cela demande un effort massif de formation, d’accompagnement des entreprises et de l’économie de proximité

Avec les conséquences de la crise énergétique et de l’inflation, nous avons le devoir d’agir encore davantage.

Agir, c’est engager de grandes transformations. Depuis 6 ans, nous transformons notre modèle de développement qui passe par un travail de fond en faveur de la souveraineté. La souveraineté des savoirs, qui est le gage de l’escalier de la réussite pour tous les habitants. Souveraineté industrielle pour soutenir la création d’emplois et la transition énergétique de nos entreprises. Souveraineté énergétique avec le plan hydrogène vert et l’éolien flottant à Port-La Nouvelle. Souveraineté alimentaire avec un budget multiplié par 3 pour les agriculteurs. Souveraineté sanitaire enfin, avec le recrutement de soignants, la formation sanitaire et sociale, et l’aide aux entreprises biomédicales.

Nous resserrons ainsi des liens entre les habitants, grâce aux transports, à la culture, au sport, à la citoyenneté. C’est essentiel pour lutter contre le sentiment d’isolement de nos concitoyens. Nous agissons pour tous et en priorité pour les plus modestes, cette majorité silencieuse qui ne dit rien, mais qui souffre. Nous agissons pour que chacun retrouve confiance et espoir en l’avenir, se sente libre de ses choix et capable de réussir. »

Photo Région Occitanie – Laurent Boutonnet