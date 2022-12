Lozère - Pièce d'actualité n°17 : en vrai Une enquête sur scène Episode 1 / Lybie : l'enfer des exilés

Cette dix-septième Pièce d’actualité est l’occasion d’une forme nouvelle, entre le journalisme et le théâtre.

Etienne Huver et Jean-Baptiste Renaud, tous deux journalistes, ont réalisé un documentaire sur le sort des migrants, après avoir passé quelques semaines sur le bateau de sauvetage de SOS Méditerranée et découvert l’enfer des camps de rétention en Libye.

Ils ont eu envie de faire raisonner ces images au-delà de ce film diffusé à la télévision. Ainsi, ils deviennent sur scène militants des informations qu’ils détiennent en informant, touchant, mettant en partage ce qu’ils savent. Comme les précédentes Pièces d’actualité, telle que la n°9 "Désobéir" qui a connu un fort succès la saison dernière à Mende, celle-ci sera l’occasion de faire écho à l’actualité dans les murs du théâtre et de réfléchir, ensemble, à des enjeux contemporains.

A partir de vidéos, photos, documents confidentiels, carnets de bords, témoignages et récits d’expérience, la pièce explore un nouveau type de théâtre documentaire, multimédia et interactif où la parole entre la scène et la salle circule, où le débat se construit et où les préoccupations de chacun peuvent prendre le temps d’émerger. Le théâtre offre ici à l’information la possibilité de se partager dans une autre temporalité, loin, bien loin des flux accélérés et déshumanisants ou de la fixation des images qui anesthésie plus qu’elle ne pousse à la considération.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Détours du monde et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn