Aveyron - Immobilier en Aveyron : un nombre record de transactions en 2022

Dans un contexte conjoncturel incertain - inflation galopante, recul du pouvoir d’achat, hausse des prix de l’énergie et des taux de crédits immobiliers - comment se porte le marché de l’immobilier aveyronnais ? Quelles perspectives se profilent pour les mois à venir ? Autant de questions auxquelles la Chambre des notaires de l’Aveyron apporte des réponses à travers ce panorama des évolutions du marché entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022. Décryptage.

Toute transaction immobilière devant être officialisée par acte notarial, la profession rassemble une base de données immobilières très précise et fiable. C’est sur la base de ces chiffres des Notaires de France que, chaque année, la Chambre des Notaires de l’Aveyron dresse un panorama statistique complet du marché départemental.

De fortes hausses du volume de ventes tous types de bien confondus

En 2022, le nombre de transactions immobilières connaît une progression très significative : avec plus de 6 100 ventes observées sur la période août 2021 – juillet 2022, l’Aveyron atteint un record absolu. À titre de comparaison, on enregistrait 3 000 transactions en 2013, soit deux fois moins qu’en 2022.

Tous les types de biens sont concernés par cette augmentation des volumes : + 11% du nombre de ventes des appartements anciens, + 15% pour les maisons et + 32% pour les terrains à bâtir. Pour autant, ce sont les maisons anciennes qui sont le plus prisées sur le territoire avec environ 4 000 ventes durant l’année 2022, très loin devant les appartements anciens et les terrains à bâtir.

Les prix médians, eux, augmentent dans le bâti, avec +4% pour les maisons et +7,3% pour les appartements, mais accusent une baisse de -4,6% pour les terrains.

Rodez et ses environs

Premier enseignement pour le secteur de Rodez : ce sont les appartements anciens qui prennent le plus de valeur, avec une hausse de +12% du prix médian au m2, qui frôle désormais les 2 000 € et dépasse la moyenne départementale. (1 640 €/m2). Au global sur la zone, la hausse des prix s’échelonne de +3,5% pour le quartier Penderie-Fayet à +23,3% à Béteille, qui culmine à 2 010€/m2. Le centre de Rodez enregistre quant à lui une croissance de près de 9%.

Si le bâti individuel affiche une hausse mesurée des prix (+1,8%) à Rodez et ses environs, les évolutions sont très contrastées au niveau communal : +19,7% avec un prix de vente médian de 237 000 € pour Luc-la-Primaube, +17,8% (212 000 €) pour Olemps contre -7,9% (184 200 €) pour Rodez.

Millau et ses environs

En 2022, le secteur de Millau affiche une nette progression en valeur, notamment sur le bâti : +17,5% pour les appartements (1 450 €/m2), +18% pour les maisons (200 000 €) surpassant la moyenne départementale, régionale et même nationale. Ces chiffres doivent cependant être relativisés car les biens vendus en 2022 sont plus spacieux et donc plus onéreux que l’année précédente.

Quant aux terrains à bâtir, si la dynamique haussière en valeur est également observée, elle est néanmoins plus mesurée, avec + 2,3%, pour un prix médian de 64 800 €.

Villefranche-de-Rouergue et ses environs

A Villefranche-de-Rouergue et ses environs, les prix augmentent mais de manière assez disparate : +11,4% sur les appartements anciens (1 460€/m2) et +18,5% sur les terrains à bâtir (24 700€). Toutefois, si la progression est importante, les prix sur ce secteur restent en moyenne plus bas que dans le reste du département.

Du côté des maisons anciennes, le prix de vente médian enregistre une légère hausse à +1,3%. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse des biens les plus cotés de ce secteur, avec une médiane à 121 500€ qui se rapproche de la médiane aveyronnaise.

Nord-Aveyron

Dans le secteur Nord-Aveyron, comme dans tout le département, les prix sont largement en hausse, mais restent néanmoins plus bas que la médiane départementale. Au niveau des appartements anciens, on enregistre +12,9% pour un prix médian qui s’établit à 1 150 €/m2. Ce sont les appartements de 3 et 4 pièces qui sont le plus vendus, représentant plus de la moitié des transactions en 2022.

Sur le marché des maisons anciennes, on constate une augmentation de +13,8% pour un prix de vente médian de 100 000 €. Cependant, cette valeur médiane est à prendre avec du recul car il existe de très grandes disparités entre les communes. Pour exemple, Valady culmine à 236 000€ (plus que la médiane nationale) contre 104 000 € pour Firmi ou 46 700€ pour Viviez.

« Nous constatons une croissance soutenue dans nos départements ruraux. L’immobilier dans les zones rurales est porté par une plus grande accessibilité financière ; les prix plus raisonnables de ces zones moins tendues augmentent les chances des candidats à la propriété d’obtenir leur prêt. L’observation de ces chiffres réconfortants dans un contexte économique pour le moins délicat ne doit pas nous aveugler et nous devons affiner l’analyse du marché à proprement dit pour comprendre la mutation profonde qui s’opère. »

Maître Franck SELIEYE

Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron, Notaire à Marcillac-Vallon