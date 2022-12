Pyrénées-Orientales - L'OCVQ, la boîte à idée de La France Insoumise pour les municipales

La France Insoumise organisait une conférence de presse pour présenter la réactivation de l’Observatoire citoyen de la vie quotidienne de Perpignan (OCVQ). Mickaël Idrac, son animateur, indiquait qu’il s’agissait « de la boîte à idée de La France Insoumise et d’un outil d’éducation populaire ». L’OCVQ avait été lancé en 2018. « Nous avions alors organisé plus d’une vingtaine de cafés citoyens jusqu’aux municipales de 2020, portant sur des problématiques municipales alimentant de la sorte nos orientations programmatiques autour du triptyque rempart / laboratoire / vitrine ».

L’OCVQ va être relancé dès à présent, avec notamment l’organisation de rencontres qui seront désormais nommées « cafés populaires ». « Nous débuterons ce cycle jeudi 12 janvier en invitant Michel Larive, ancien député Insoumis de l’Ariège, sur le thème des compétences des municipalités », annonce Mickaël Idrac en précisant que celles-ci sont souvent méconnues à tel point que plusieurs candidats aux dernières municipales de Perpignan se targuaient de propositions n’entrant pas dans le cadre des compétences dévolues aux mairies. Francis Daspe indiquait également la poursuite de communiqués de réaction à l’actualité. « Depuis 2020, l’OCVQ a produit douze communiqués de ce type, en dépit d’une séquence politiques consacrée aux élections nationales et de l’éloignement momentané pour des raisons professionnelles de Mickaël ».

Avec l’OCVQ, La France Insoumise entend visiblement assumer le leadership à gauche et prendre ses responsabilités pour les prochaines élections locales. Autour d’un triptyque plus que jamais d’actualité pour Perpignan, un rempart (contre l’extrême droite), un laboratoire (démocratique), une vitrine (sociale et écologique), qu’il restera certes à décliner par le renforcement de l’activité de l’Observatoire citoyen de la vie quotidienne ou OCVQ de Perpignan.