Tarn et garonne - 100 000ème prise raccordable au réseau fibres optiques du Tarn-et-Garonne

Ce lundi 12 décembre, au Château de Goudourville, Chantal Mauchet, Préfète de Tarn-et-Garonne, Michel Weill, Président du Conseil Départemental, Jean-Michel Baylet, Président de Tarn et Garonne Aménagement, Ilham Djehaïch, Directrice Générale d’Altitude Infra, les élus et partenaires sous-traitants ont célébré le succès industriel du déploiement de la fibre optique par les équipes d’Octogone Fibre sur le département du Tarn-et-Garonne1 à l’occasion de la publication de la 100 000ème prise commercialisable à la fibre optique.

Cet événement était aussi l’occasion de souligner l’appétence à ce réseau avec les 38 000 abonnés du département qui bénéficient d’ores et déjà des services de très haut débit, hors zone AMII1 ! Ce palier symbolique concrétise les efforts engagés dès le début du projet par Tarn-et-Garonne Aménagement, Octogone Fibre et ses partenaires sous-traitants afin d’offrir un réseau de fibre optique de qualité et dimensionné aux administrés du département.

Le Tarn-et-Garonne est le 3ème département d’Occitanie en termes de complétude et le 1er avec la Haute-Garonne sur la zone d'initiative publique. Les 10 000 prises restantes sur cette zone seront livrées d'ici mi-2023.

« Nous sommes en passe de réussir le pari audacieux de hisser tous nos territoires ruraux au rang des mieux desservis en matière d’accès à la fibre optique. Le soutien financier structurant amené par l’État et la Région, et l’implication de tous les élus locaux au côté du Département dans les opérations que conduisent Tarn-et-Garonne Aménagement et Octogone Fibre sont les clés de cette réussite. » a déclaré Jean-Michel Baylet, Président de Tarn-et-Garonne Aménagement.

« C’est une étape importante de notre projet, traduction de l’engagement d’Altitude Infra et des choix forts qui ont été faits par Tarn-et-Garonne Aménagement qui compte parmi les départements les plus fibrés du Grand Sud-Ouest » souligne Ilham Djehaïch, Directrice Générale d’Altitude Infra.

Les usagers peuvent choisir leurs offres Très Haut Débit entre différents opérateurs qui leur seront présentés lors de permanences organisées par Tarn-et-Garonne Aménagement et Octogone Fibre, comme à :