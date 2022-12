Occitanie - Un nouveau groupe " Nous Occitanie " au Conseil Régional ce Jeudi 15 decembre

C’est ce jeudi 15 décembre 2022 à l’occasion de la prochaine Assemblée plénière de la Région Occitanie que sept conseillers régionaux entreront officiellement en dissidence avec le groupe "Occitanie Courageuse " dirigé par le candidat malheureux à la tête des Républicains Aurélien PRADIÉ.

Tous avaient soutenu soutenu Aurélien PRADIE lors de la dernière campagne régionale.

Ils se désolidariseront de leur leader LES REPUBLICAINS en quittant le navire du groupe « Occitanie Courageuse » pour prendre la barre d’un nouveau groupe politique qui prendra l’appellation de « Nous Occitanie ».

Une dissidence minoritaire toutefois pour Aurélien PRADIE puisque le groupe LR était constituée de 21 membres.



Le nouveau groupe NOUS OCCITANIE sera constitué de

Mary BOURGADE - Adjointe au Maire de Nîmes

- Adjointe au Maire de Nîmes Géraldine D’ETTORE – Agde

– Agde Frédéric LAFFORGUE - Maire de Castelnau-le-Lez

- Maire de Castelnau-le-Lez Stéphane LODA - Maire de Canet-en-Roussillon

- Maire de Canet-en-Roussillon Michel PY - Maire de Leucate

- Maire de Leucate Christophe RIVENQ – Président de Alès Agglomération

– Président de Alès Agglomération Stéphan ROSSIGNOL - Maire de La Grande-Motte

Des élus tel Christophe RIVENQ, potentiel président du groupe, appelle à la création " d’un parti Régional de « Drauche « pour partie de droite et pour partie de gauche… C’est le Gaullisme social, la droite populaire : c’est ce que je suis et porte depuis toujours »



Des dissidents qui évoquent des divergences de fond sur les dossiers et sur le fonctionnement interne du groupe sans entrer toutefois dans le détail de leurs divergences :

"Malgré les alertes adressées à plusieurs reprises au Président, Aurélien Pradié, la situation n’a pas évolué et les réponses sont restées vaines" indique le communiqué. "Élus locaux rompus à l’exercice de la vie publique, ces sept élus ne se retrouvent plus dans la ligne actuelle du groupe « Occitanie Courageuse » et ne souhaitent pas que la politisation nationale s’immisce dans les débats régionaux. Confrontés depuis de nombreuses années aux réalités du terrain à travers leurs mandats de Maires ou d’Adjoints municipaux, ils estiment avoir suffisamment d’expérience, de légitimité et de victoires électorales pour être entendus et faire évoluer cette posture ; particulièrement dans cette période de tension pour nos concitoyens qui se désintéressent de plus en plus des joutes politiciennes, et donc des élections."



Exceptée Géraldine D’ETTORE, tous les dissidents sont élus locaux dans les départements de l’hérault ( 3 ) du ( Gard 2) de l’Aude ( 1 ) et des Pyrénéens orientales ( 1 ) situés en ex Languedoc Roussillon .

Un parti de « drauche » qui devrait être « constructif » avec les élus de la Majorité Régionale en tout état de cause c(est ce qu'indique le communiqué du groupe :

« Ce parti se situera dans une opposition de dialogue, constructive et non éruptive à la majorité régionale » ..