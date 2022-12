France - Air France donne sa date d'arrêt du transport de primates pour les labos à Aymeric Caron & One Voice

En réponse à Aymeric Caron et One Voice, Air France communique sa date d’arrêt du transport des primates pour l’expérimentation animale

Six mois après l’annonce d’Air France de cesser de prendre part au transport des primates vers les laboratoires à la suite de la campagne de One Voice et ses partenaires, la compagnie répond à Aymeric Caron. À partir de juin 2023, les primates ne transiteront plus par les soutes des avions Air France pour l’expérimentation animale. Une magnifique victoire des associations et du député REV.

La campagne au long cours de One Voice (depuis 1996) et de ses partenaires Action for Primates (UK), Stop Camarles (ES) et Peta (USA) pour qu’Air France cesse de prendre part au transport des primates vers les laboratoires a enfin payé. C’était l’une des dernières compagnies « nationales » en Europe à continuer de faire transiter des primates des pays où ils vivent libres vers ceux où ils sont expérimentés sur les paillasses des laboratoires.

L’expérimentation animale n’a plus le droit d’être effectuée sur les primates de première génération (F1) au sein de l’Union européenne depuis le mois de novembre de cette année. Pourtant l’activité d’élevage perdure en Asie et à Maurice, laissant la porte ouverte à d’éventuelles captures illégales.

Au mois de juin dernier, Air France a annoncé en réponse à cette campagne, cesser le transport de singes en soute dans ses avions, en passant sous silence la date d’arrêt en question. Pendant des mois, la compagnie aérienne s’est refusée à répondre aux associations de défense des animaux.

En octobre, Aymeric Caron, militant de longue date pour les droits des animaux et désormais député de Paris, a écrit à la direction du groupe Air France-KLM pour faire avancer les choses et en savoir plus sur la date à laquelle les contrats de la compagnie aérienne avec les laboratoires allaient effectivement prendre fin. Sa démarche a été couronnée de succès.

Le DGA délégué Air France Cargo a annoncé en réponse à ce courrier que les contrats de la compagnie aérienne prenaient fin au plus tard en juin 2023.

À partir de cette date, Air France ne transportera plus de singes venus d’où que ce soit dans le monde (Île Maurice, Canada, Cambodge, Indonésie, etc.) vers la France et d’autres pays, pour les laboratoires.

Aymeric Caron et l’équipe de One Voice remercient très chaleureusement la compagnie, fleuron de la France dans le monde, pour son engagement ferme et concret à ne plus prendre part au commerce des primates pour les laboratoires. Ils l’enjoignent d’aller plus loin en élargissant sa décision aux autres espèces animales, notamment aux chiens.

Photos: crédit One Voice

En PJ, la lettre de Christophe Boucher, DGA délégué d’Air France Cargo.