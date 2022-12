Sète - Les structures multi-accueils organisent leurs spectacles de Noël

Chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, les crèches sétoises organisent leurs spectacles aux couleurs de Noël.

En ce mois de décembre, les six crèches municipales proposent aux parents et enfants des moments conviviaux autour de thèmes enchanteurs, tous les jours à la salle Georges-Brassens.

Cette année, c’est la crèche Françoise-Dolto qui a ouvert les festivités, ce lundi 12 décembre. Un spectacle intitulé « Avec l’orange tout s’arrange » a été joué sur scène, conçu et joué par le personnel de la crèche qui n’a pas ménagé ses efforts, depuis plusieurs semaines, pour la rélaisation des décors et des costumes. A la fin du spectacle, comme de tradition, la venue du Père Noël est venue enchanter petits et grands, avec distribution de cadeaux et goûter.

Le programme

Noël dans les crèches, ça se poursuit toute la semaine à la salle Brassens, à 15 h :

mardi 13 décembre, « Le cadeau enchanté » avec la crèche Victor-Hugo

mercredi 14 décembre, « L’arbre enchanté » avec la crèche du Quartier-Haut

jeudi 15 décembre, « Justin et ses copains », avec la crèche du Château-Vert

vendredi 16 décembre, « Les 4 saisons de Pépites et Malicettes » avec la crèche Les Hippocampes.

A noter également que le relais petite enfance présentera, à la Passerelle de l’île de Thau, une saynète intitulée « Cabaret bébé sous la neige », vendredi 16 décembre à 9 h 45 puis à 10 h 45.