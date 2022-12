Sète - La 2e édition du Noël solidaire aura lieu ce mercredi 14 décembre

Le Noël Solidaire est un événement organisé par l’association Espace Renaissance.

Les membres de cette association œuvrent chaque année pour offrir le plus beau des Noëls aux enfants défavorisés.

Présent dans toute la région, le Père Noël solidaire fera, pour la deuxième année, une escale à Sète ce mercredi 14 décembre, de 9 h à 13 h, au cinéma Le Palace et sur la place Victor-Hugo.

Pour cet évènement, l’Espace Renaissance et le CCAS (centre communal d’action sociale) de Sète ont travaillé conjointement pour mobiliser le plus de partenaires et ainsi offrir un moment gravé dans les mémoires des familles présentes.

Le programme

A 9 h, 253 enfants, âgés de 4 à 11 ans, seront amenés par leurs parents au cinéma Le Palace et bénéficieront d’une projection gratuite : « La nuit des étoiles » pour les 4-6 ans ; « Le Chat Potté 2 » pour les 7-8 ans et « Enzo le Croco » pour les 9-11 ans.

A partir de 10 h 30, les enfants seront ensuite amenés par groupe sur la place Victor-Hugo afin de recevoir des cadeaux. Chaque enfant se verra remettre un jouet, un livre et une peluche, ainsi qu’un goûter. Une générosité qui bénéficiera également à 93 enfants âgés de 0 à 4 ans.