Hérault - Deux hommes tentent, en vain, de s'emparer de la caisse d'un commerce à Roquebrun

Comparution immédiate pour deux hommes suspectés notamment d'avoir commis une tentative de vol sous la menace d'un marteau dans un commerce de Roquebrun (34) le 5 décembre 2022.

Le 5 décembre 2022 en fin de matinée, deux hommes tentaient, en vain, de s’emparer de la caisse d’un commerce de Roquebrun (34), l’un d’eux menaçant le gérant et un employé avec un marteau. Ils prenaient la fuite en dérobant un véhicule de l’entreprise, lequel était retrouvé abandonné sur un talus.

Saisis de ces faits, les militaires de la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Béziers identifiaient rapidement un autre véhicule utilisé par les suspects et impliqué le jour même dans un accident à Béziers blessant la conductrice d’un autre véhicule (6 jours d’incapacité totale de travail). Le conducteur prenait la fuite à pieds mais il était immédiatement interpellé par des agents de la police municipale de Béziers. Agé de 30 ans et domicilié à Béziers, alcoolisé et détenant 15 grammes de résine de cannabis, il était placé en garde à vue dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Béziers. Il reconnaissait être celui qui avait menacé les commerçant de Roquebrun avec un marteau, tout en ajoutant avoir commis un cambriolage le même jour à Montady (34), le butin étant retrouvé dans son véhicule.

Les enquêteurs identifiaient également le second suspect. Agé de 31 ans, il était interpellé à son domicile de Béziers le 6 décembre 2022. Il reconnaissait avoir accompagné son ami à Roquebrun, tout en affirmant qu’il ignorait ce qu’il allait faire.

Tous deux étaient présentés au parquet de Béziers le 7 décembre 2022, puis au juge des libertés et de la détention qui plaçait le premier en détention provisoire et le second sous contrôle judiciaire dans l’attente d’être jugés par le tribunal correctionnel le 9 décembre 2022 en comparution immédiate. Ayant demandé un délai pour préparer leur défense, ils seront jugés le 18 janvier 202 à 14h.

Le premier, maintenu en détention par le tribunal, a déjà été condamné à 10 reprises, dont une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre. Il était sorti de détention au mois d’octobre 2022 avec un aménagement de sa fin de peine sous forme de bracelet électronique.