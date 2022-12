Sète - Les affaires Commeinhes, un bien triste spectacle ! Par Gabriel Blasco

Le constat aujourd’hui d’une crise de la démocratie ne fait plus aucun doute.

Et cette démocratie n’est pas un acquis, elle relève de la confiance portée par les citoyens, confiance souvent fragilisée par les condamnations qui frappent une infime partie des élus de cette république.

C’est pourquoi, François Commeinhes, aurait dû démissionner depuis longtemps.

En effet, le maire de Sète n’en finit plus d’alimenter l’actualité judiciaire. Déjà condamné à 10 mois de prison avec sursis, l’enquête judiciaire en cours pour de graves irrégularités dans la gestion des HLM de la ville et de l’agglomération Et les entorses successives à la légalité sur le dossier de la place Aristide-Briand.

C'est la première fois dans son histoire, que la gestion de la ville de Sète offre un aussi triste spectacle. Ce qui est clair, c'est que les pratiques de gestion illégales que François Commeinhes impose à la ville de Sète, depuis longtemps dénoncées, sont aujourd'hui révélées au grand jour.

Et toutes ces révélations nuisent à la confiance publique et viennent fragiliser notre démocratie.

Alors quel que soit le résultat demain, il est légitime d’appeler à ce que cela cesse et d’appeler à la démission de François Commeinhes.

Cette démocratie ne se consolidera qu’en assurant que les élu.e.s mettent en place une politique de transparence et d’exemplarité.

Gabriel Blasco

Conseiller Départemental du canton de Sète

