Hérault - La FNCOF 34 accueille un troisième délégué départemental dans l'Hérault

La Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités (FNCOF) souhaite la bienvenue à Mickael Abellanas Président du comité des festivités roujanaises qui rejoint Éric Stiénon Président de Montagnac évènements et Sébastien Vallée Président du comité des fêtes de Gignac pour représenter la FNCOF dans l'Hérault.



Cette nomination permet de poursuivre le travail déjà engagé pour la sauvegarde et la défense de nos fêtes et traditions et pour aider les organisateurs de festivités (comité des fêtes, comité de quartier, association artistique, sportive et culturelle, Office de tourisme et Syndicat d’initiative, foyers ruraux,…) ou publique (commune, communauté de communes et EPCI)), à bénéficier des avantages de la Fédération Nationale notamment avec la remise sur la SACEM qui va prochainement, permettre de bénéficier aux adhérents d'une remise de 40 % à chaque manifestation et à des autres avantages (assurance, R.C. pour les dirigeants, défense en justice, ...) développé par la FNCOF qui a été reconnu tête de réseau des Fêtes de France.



La nomination d'un troisième délégué départemental permettra à la FNCOF 34 d'être plus proches des organisateurs de festivités de notre département et par la suite, il n'est pas exclu d'élargir également cette représentation à d'autres responsables d'associations locales ceci afin de créer une Union Départementale de la FNCOF dans l'Hérault regroupant ainsi plusieurs structures au sein de son conseil d'administration pour mieux accompagner les adhérents du département qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre notre fédération et à bénéficier de ces services avec déjà plus de 60 structures adhérentes à ce jour.





Pour les nouveaux adhérents qui souhaiteraient rejoindre la FNCOF la première année d'adhésion, est offerte sous réserve d'un engagement pour l'année suivante à un tarif privilégié avec la responsabilité des dirigeants associatifs et la protection juridique incluse.





Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre la page Facebook de la FNCOF 34 - Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités où les contacter au mail suivant : FNCOF34@gmail.com .



Vous pouvez aussi consulter notre site national à l'adresse suivante : www.fncof.com