Toulouse - C'est parti pour la 18ème édition du salon REGAL Sud de France

LE RETOUR DE REGAL SUD DE FRANCE !

2022 marque l’année du grand retour du salon REGAL Sud de France, créé et organisé par la Région Occitanie. Après plusieurs années d’interruption liée à la crise sanitaire, le rendez-vous incontournable de l’agriculture régionale se déroule pour la première fois au MEETT, le nouveau parc des expos de Toulouse Métropole.

Les visiteurs peuvent y retrouver les incontournables qui ont fait le succès de REGAL Sud de France au fil des ans, auprès des petits et des grands : le grand marché d’Occitanie avec plus de 160 producteurs régionaux, la Ferme pédagogique ainsi qu’un grand espace d’expériences sensorielles et d’animations culinaires.

LES PRODUITS ET PRODUCTEURS RÉGIONAUX, STARS DU SALON

REGAL Sud de France, c’est avant tout une grande vitrine du meilleur de ce que produit l’agriculture régionale.

Au total, 550 produits sont à découvrir sur le salon. L’occasion parfaite à quelques jours des fêtes de faire son marché de produits d’Occitanie, à déguster ou à offrir, et ainsi de soutenir les agriculteurs et producteurs de la région. Pour faciliter les dégustations, achats et découvertes, plusieurs options s’offrent aux visiteurs :

Le grand marché d’Occitanie (hall 1) : 160 producteurs locaux, ambassadeurs des terroirs et savoir-faire d’Occitanie, sont rassemblés dans un espace commun. Venez à leur rencontre découvrir « l’histoire derrière le produit » ;

Un espace restauration : le restaurant REGAL Sud de France proposera à sa carte le meilleur des produits de qualité de la région ;

Les triporteurs des Qualivores d’Occitanie : pendant 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) les triporteurs Qualivores sillonneront le salon. De La Ferme en passant par le hall des animations et le marché, vous pourrez déguster les produits sous signe officiel de qualité d’Occitanie ou bien repartir avec une carte postale photo, souvenir du salon, et des goodies Qualivores.

A LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX ET CULTURES DES CAMPAGNES D’OCCITANIE

Lieu privilégié d’échanges entre le public visiteur et les agricultrices et agriculteurs présents sur les différents stands, La Ferme pédagogique (hall 3) c’est plus d’une centaine d’animaux (vaches, veaux, cochons, brebis, chèvres…) et de productions végétales à découvrir dans un espace de 3 500 m2, dont l’arboriculture et l’aquaculture, la culture bio, la traite des chèvres et la tétée des veaux en direct…

APPRÉHENDER L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE SOUS UNE FORME LUDIQUE ET INTERACTIVE

Le Hall des animations (hall 2) c’est plus de 3 500 m2 d’animations sensorielles et culinaires, d’ateliers, d’expériences, de vulgarisation scientifique et de mises en situation inédites pour éveiller, comprendre et cultiver les sens à la qualité alimentaire (le plaisir du goût, de l’odorat, du toucher, de la vue et de l’ouïe).

Le salon Régal est également un temps fort d’information et de pédagogie pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation. Ainsi, plus de 3 500 élèves de 3 à 20 ans seront accueillis dans le cadre de l’opération scolaire et bénéficieront d’une visite privilégiée du salon les 8 et 9 décembre. Cette opération vient en complément de la tournée pédagogique REGAL Sud de France, qui s’est tenue du 17 octobre au 17 novembre. Elle a permis de présenter un échantillon des animations du salon à 1 500 élèves. Sur le stand de la Région (hall 1), les visiteurs pourront découvrir toutes les richesses du terroir qu’offrent les 13 départements d’Occitanie, notamment grâce à un parcours découverte aménagé des produits, avec des quizz sur les produits et les Grands Sites d’Occitanie, ainsi qu’un espace d’information sur le développement de l’agritourisme. Pour renforcer sa stratégie agritouristique régionale et devenir la première région agritouristique, la Région Occitanie a réuni, en octobre dernier, l’ensemble des acteurs de l’agritourisme. Cette journée d’échange a permis de dresser collectivement une feuille de route partagée pour développer l’agritourisme en Occitanie. Depuis 2020, la Région accompagne le développement de la transformation des productions agricoles, la commercialisation de produits à la ferme et de l’offre agritouristique. Au total 170 projets agritouristiques ont été financés pour un montant de 9 M€.

L’OCCITANIE : LA RÉGION DES PRODUITS DE QUALITÉ !

Avec plus de 250 produits référencés sous signe de qualité, l’Occitanie est reconnue pour la qualité de ses produits agricoles, agroalimentaires et viticoles.

Faisant de l’alimentation un axe central de son Pacte Vert, la Région favorise la relocalisation des productions régionales, soutient la production bio et locale et encourage la consommation locale à travers sa marque régionale Sud de France. Pour renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires, la Région a soutenu depuis 2018 plus de 630 entreprises pour un montant global de 140 M€.

En septembre dernier, la Région Occitanie s’est vue décernée le prix européen de l’agriculture biologique dans la catégorie « Meilleure Région ». Porté par la Commission européenne, ce trophée récompense une région d'Europe pour les actions mises en place pour le développement de l’agriculture biologique : Pacte Vert, mise en place des contrats agriculture durable, création de la première foncière régionale de France, plan Bi’O… Cette distinction vient récompenser l’ensemble des politiques menées par la Région pour mettre en œuvre un modèle agricole plus durable. Pour poursuivre cette dynamique, la Région adoptera en mars prochain son nouveau plan Bi'O, en cours de concertation avec les filières et professionnels du secteur. L'objectif sera de renforcer la production bio en Occitanie et leur consommation par les habitants. La Région maintiendra également en 2023 les aides de maintien à l'agriculture biologique. Bien que cette mesure ne relève plus de sa compétence dans le cadre du plan stratégique nationale (PSN), la Région y consacrera 3M€ et 9M€ de fonds FEADER.

SUD DE FRANCE : LA MARQUE DES PRODUITS RÉGIONAUX

Créée en 2006 par la Région, Sud de France est la marque régionale des produits d’Occitanie.

Elle réunit sous une même bannière les produits issus des secteurs agricoles, viticoles et agroalimentaires en pariant sur une stratégie commerciale de promotion collective au niveau local, national et international. Aujourd’hui, plus de 13 000 produits et plus de 1 700 entreprises adhérentes sont rassemblés sous la bannière Sud de France. Afin de prendre en compte la diversité des productions régionales, la Région a décliné la marque Sud de France en 3 familles de produits : « L’Excellence de l’Occitanie » pour les produits sous signes de qualité et d’origine, « Le Bio d’Occitanie » pour les produits certifiés Agriculture Biologique et l'ensemble des autres produits Sud de France. La Région poursuit également son effort pour renforcer la visibilité des produits régionaux dans les rayons des supermarchés. Ainsi, un partenariat avec les six principales enseignes de la grande distribution a été signé en 2021 pour augmenter la part des produits régionaux dans leurs rayons, tout en assurant une juste rémunération aux producteurs.

ÉTIQUETAGE DES BOUTEILLES DE VINS SUD DE FRANCE : LA RÉGION MOBILISÉE POUR TROUVER UNE SOLUTION PÉRENNE

Suite à une alerte des services de l'Etat auprès des représentants professionnels de la viticulture, la présidente Carole Delga a échangé en octobre avec Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture.

Lors de cette échange, elle a notamment rappelé l’urgente nécessité de sortir de l’impasse de l’étiquetage « Sud de France », en soulignant que la suppression de cette mention sur les près de 7 000 vins référencés représenterait un énorme préjudice pour le secteur viticole et les 100 000 emplois de cette filière. La présidente a ainsi proposé au ministre la recherche d’une solution juridiquement viable qui puisse permettre à tous de trouver une issue favorable, autorisant la conservation du nom de la marque régionale. Suite à ce rendez-vous, Marc Fesneau s’est engagé pour qu’une solution soit trouvée dans les 6 prochains mois

L’OCCITANIE, CHAMPIONNE D’EUROPE POUR LES PRODUITS SOUS SIGNES DE QUALITÉ

Avec 250 produits sous signes de qualité, l’Occitanie est la première région en nombre de produits sous signe officiel de qualité, et s’illustre par la qualité et la diversité de ses produits.

Gages de reconnaissance au niveau national et international, de nombreux producteurs d’Occitanie ont souhaité différencier leur production grâce à l’obtention d’un signe de qualité : Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou Protégée (AOP), Label Rouge, Indication Géographique Protégée (IGP), Agriculture Biologique (AB). Pour le consommateur, ces labels sont l’assurance d’une consommation locale et plus durable. Dernière labellisation en date : l'AOP Châtaigne des Cévennes, le haricot de Castelnaudary et l’huile d’olive du Languedoc AOP.

L’OCCITANIE : TERRE DE L’AGRICULTURE DE DEMAIN

Soumis à l’impact du réchauffement climatique, aux exigences d'une alimentation saine et de qualité, le secteur de l’agriculture est au carrefour de nombreux défis.

Entre 2016 et 2022, la Région Occitanie a triplé (de 30 à 90 M€) le budget régional dédié à l’agriculture pour permettre aux agriculteurs de mieux vivre, d’adapter leurs méthodes de travail et leurs outils de production au changement climatique et à la transition agroécologique. Aujourd’hui l’Occitanie est la Région qui investit le plus pour ses agriculteurs, avec 12€ par habitant contre 5€ en moyenne au niveau national.

Ces efforts ont permis en Occitanie, désormais meilleure région bio d’Europe, l’émergence d’un nouveau modèle agricole, à la fois plus respectueux de l’environnement, et capable d’assurer la souveraineté alimentaire du territoire. Ces enjeux sont au cœur du Pacte vert de la Région qui se traduit en solutions concrètes.

LA RÉGION ACCOMPAGNE LES AGRICULTEURS DANS LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Au cœur de l’accompagnement de la Région à la transition agroécologique : les contrats agriculture durable. Ils permettent aux agriculteurs de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de la part des structures retenues par la Région (chambres d’agriculture, structures de conseil et d’accompagnement, coopératives et entreprises…).

Après une phase d’expérimentation, les contrats agricultures durables seront déployés début 2023. L’Occitanie est également en pointe des régions viticoles françaises sur l’enjeu majeur des cépages résistants. Sous l’impulsion de la Région, un plan ambitieux de déploiement sur le territoire des cépages résistant aux principales maladies et à la sécheresse a été bâti par les organisations professionnelles régionales réunies au sein du « Cov Expé Viti ». Il est conduit par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie (CRA) avec une implication des interprofessions viticoles de la région, et de l’INRAE. Afin d’encourager et d’accompagner l’évolution de la filière de l’élevage vers des pratiques à la fois plus durables, mieux rémunératrices et qui respectent le bien-être animal, la Région va mettre en œuvre tout début 2023 une nouvelle mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) : la MAEC « Transition de pratiques ». Il s’agira à la fois d’améliorer l’autonomie en protéines végétales dans les élevages et de favoriser le changement de pratiques agricoles vers des systèmes plus durables en accompagnant les surcoûts et manques à gagner liés à cette transition. Très concrètement les exploitations pourront bénéficier d’une aide de 18 000€ pour financer des investissements s’inscrivant dans leur projet d’évolution vers l’autonomie protéique.

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ POUR TOUS ET PARTOUT

Garantir à tous, et en particulier aux jeunes, l’accès à une alimentation locale et de qualité est une priorité pour la Région Occitanie, depuis plusieurs années :

Une centrale d’achat pour le bien manger dans les lycées : Occit’Alim est une place de marché digitale créée par la Région qui vise à simplifier et accroître l’approvisionnement en produits locaux, de qualité et bio en restauration collective, dans le respect de la commande publique. Elle s’adresse notamment dans un premier temps aux lycées publics de la région engagés dans la démarche « L’Occitanie dans mon assiette », qui vise à atteindre 75 % de produits locaux et de qualité dans les repas servis aux lycéens d’ici 2026. 70 lycées adhérents utilisent déjà Occit’Alim pour s’approvisionner auprès de producteurs locaux. Plus de 1 600 produits locaux sont accessibles via la plateforme.

Bien Manger pour Tous, une expérimentation dédiée aux étudiants : l’expérimentation est menée cet automne sur deux sites universitaires, à Toulouse (31) et Mende (48).

L’objectif ? Accompagner les changements vers des pratiques culinaires favorisant le mieux manger, à base de produits de proximité et de saison. Les étudiants apprennent à préparer des recettes simples et bon marché, encadrés par des formateurs qualifiés.

Photos © Fabien Ferrer / Région Occitanie