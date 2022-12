Montauban - 1ers résultats positifs du contrat de performance entre Le Grand Montauban et SUEZ

Réduction des déchets : 1ers résultats positifs du contrat de performance pionnier entre le Grand Montauban Communauté d’Agglomération et SUEZ

Le Grand Montauban Communauté d’Agglomération et SUEZ ont dévoilé hier un premier bilan du Contrat de Performance Déchets Ménagers et Assimilés (CPDMA), une première en France initiée en janvier 2022. Les résultats obtenus en matière de prévention et réduction des déchets sont positifs après 11 mois de mise en œuvre. De nouvelles solutions seront déployées en 2023 pour accélérer cette dynamique et accompagner les citoyens dans la réduction de leurs déchets.

Une baisse des flux de déchets d’ores et déjà constatée

Alors que chaque Français produit 582 kg de déchets chaque année en moyenne, la prévention des déchets est un enjeu environnemental majeur pour les collectivités. Dans ce cadre, le Groupe accompagne la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban dans son objectif de réduire de 10% la production des déchets sur le territoire entre 2018 et 2028. 11 mois après le début du Contrat de Performance Déchets Ménagers et Assimilés initié en janvier 2022, les actions déployées ont d’ores et déjà porté leurs fruits : le volume collecté des encombrants a été réduit de 31%, les déchets verts de 17%, les ordures ménagères de 7% et la collecte sélective des emballages de 5%.

Pour atteindre ces résultats, SUEZ et le Grand Montauban ont mis en place des actions innovantes et collaboratives afin de favoriser la prévention, la réduction des déchets et le réemploi, notamment :

le broyage de déchets verts à domicile avec 300 interventions et 26 tonnes broyées,

la distribution et l’installation de plus de 200 composteurs,

un mode de collecte des encombrants sur rendez-vous qui permet la préservation du bon état des objets pour favoriser leur réemploi,

le développement de filières à Responsabilité Elargie du Producteur (Eco-mobilier) pour optimiser le tri et la mise en place du réemploi sur les déchèteries

le déploiement du site internet et de l’application « monservicedechets » ainsi qu’un centre de relation clients qui permettent de faciliter les démarches pour les citoyens. 8 135 demandes ont ainsi été faites via « monservicedechets » en 2022.

De nouvelles mesures ambitieuses mises en place dès 2023

Afin de confirmer cette tendance de baisse des volumes des déchets et de la maintenir dans le temps, de nouvelles solutions ambitieuses seront mises en place dès 2023 :