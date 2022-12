Sète - La cellule territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance en conseil plénier

Jeudi 8 décembre 2022, se sont réunis en Conseil plénier à Sète agglopôle méditerranée, les membres du CISPDR*, cellule territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, sous la houlette de M. Commeinhes, Président du Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention, de Mme DUMON, adjointe la Direction des Sécurités de la Préfecture de l’Hérault, de M. Tixier, Vice-Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montpellier, de Mme Calueba, Vice-présidente et Conseillère départementale de l’Hérault, ainsi que M. Lopez-Liguori, Député.

Le bilan 2022 a été présentée aux 62 membres, dont les Vice-présidents de SAM - Maires des communes du bassin de Thau et les représentants des forces de sécurité du territoire (Gendarmerie départementale, Direction départementale de la Sécurité Publique, Police Municipale, brigade territoriale afin de fédérer des actions et d’envisager de nouvelles orientations relatives aux problématiques identifiées, pour apporter des solutions concrètes et partenariales.

Une attention particulière a été portée au quartier de l’Ile de Thau, au sein duquel les habitants sont confrontés depuis deux ans à un nouveau type de délinquance directement lié au trafic de stupéfiants et à l’arrivée de bandes organisées originaires d’autres départements, voire d’autres pays. La lutte contre les trafics et toutes les formes de délinquance doit y être renforcée pour améliorer le quotidien des habitants et renouer le lien avec la population par une approche globale mais ciblée et coordonnée des forces de sécurité. C’est pourquoi, M. Commeinhes a demandé le classement de l’Île de Thau et du Centre-Ville-Ile Sud en Quartiers de reconquête républicaine (QRR), classement qui permettrait, par une action renforcée sur le terrain, de mobiliser l’ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre la délinquance, en complémentarité des dispositifs partenariaux existants.

*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CISPD-R)





Chiffres complémentaires :



Le CISPDR, c’est au 08/12/2022 :

244 personnes formées (Prévention radicalisation, égalité pro, violences intrafamiliales et discriminations, valeur de la République et de laïcité, gestion des conflits (également à destination des élus)

18 groupes de travail

11 cellules de veille restreintes

2 cellules exceptionnelles sur demande de M. le Président F. Commeinhes et de M. le Préfet H. Moutouh pour traiter de situations complexes liées au trafic de stupéfiants.

2 réunions Groupe Partenariat Opérationnel (GPO)/CISPDR

3 cellules élargies avec les maires du territoire et des experts adaptés aux thématiques

Quatre médiateurs de proximité répartis en 2 équipes sur les 2 quartiers prioritaires de la Ville de Sète (l’Ile de Thau et le centre-ville Ile sud), qui ont résolu sur les deux QPV :

174 interventions de gestion urbaine en partenariat avec les services techniques de la Ville

144 faits d’incivilités ont été signalés et solutionnés en partenariat avec la Police municipale et la Police nationale

Une aire mécanique du CISPDR gérée par 2 mécaniciens, installée au cœur de l’Ile de Thau, composée de deux mécaniciens. Au 8 décembre 2022 :