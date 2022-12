Hérault - Communiqué de presse du nouveau bureau du Mouvement de la Ruralité

Communiqué de presse du nouveau bureau du Mouvement de la Ruralité pour l'Hérault.

Chers ami(e)s, chers adhérent(e)s,

Le Mouvement de la Ruralité a tenu son Congrés National le 18 novembre dernier à Bordeaux, qui a vu l’élection d’un nouveau Président en la personne d’Eric Doumas succédant ainsi à Eddie Puyjalon.

Nous souhaitions tout d’abord remercier les électeurs qui nous ont soutenu lors des dernières élections législatives. Quelques mois après, le paysage politique est figé entre deux formations, NUPES et RN qui s’invectivent au quotidien paralysant les débats et une formation présidentielle qui ayant perdu sa majorité, a recours au 49.3 avant certainement une dissolution de l’Assemblée Nationale dans les mois prochains.

Compte tenu de ce contexte particulier, nous restons plus que jamais mobilisés pour redonner toute sa place au monde rural dans des politiques de territoire et de proximité.

Jamais la ruralité n’a été autant abandonnée, attaquée et négligée avec la disparition des services publics: fermetures de classes d’écoles, fermetures de commerces de proximité, éloignement des services publics, déserts médicaux, problématiques de l’emploi et de la mobilité, fracture numérique, abandon énergétique, monde rural sous l’emprise d’une écologie de l’interdiction, punitive et privative de liberté (anti corrida, anti chasse, antispécistes, animalistes, véganistes, wokistes…)

Il est temps de redonner cet élan de « vivre ensemble et de bon sens paysan » afin défendre notre culture, nos traditions, notre patrimoine, notre agriculture, notre filière vini-viticole, nos circuits courts, notre biodiversité, nos artisans, nos commerçants, tout ce qui fait que nous avons choisi de vivre sur ce territoire.

Nous sommes convaincus que la ruralité s’incarne dans un écosystème humain, social et économique cohérent avec une politique de terrain. Rejoindre Le Mouvement de la Ruralité, c’est rejoindre le Premier Parti Ecologiste de France

Pierre BASTIDE d’IZARD, Président Départemental Hérault LMR/CPNT