Pyrénées-Orientales - Francis Daspe à Ille-sur-Têt : « Il existe une infinité de mesures pour financer les retraites"

Ce jeudi 8 décembre à Ille-sur-Têt se tenait la quatrième étape du cycle de réunions publiques portant sur la question des retraites organisées par La France Insoumise / Nupes. Elle était animée par Francis Daspe, à l’aide d’un diaporama mis à disposition par l’AGAUREPS-Prométhée. Ce travail d’éducation populaire et de sensibilisation militante sur une question d’actualité, et qui sera amenée à être encore davantage sur le devant de la scène au cours des prochaines semaines, s’inscrit également dans le prolongement des Vendémiaires Insoumises tenues début octobre à Canet-en-Roussillon et au cours desquelles un atelier avait déjà été consacré aux retraites.

Francis Daspe a cette fois ci beaucoup insisté sur les mesures à prendre pour assurer le financement du système par répartition des retraites. Il a commencé par rappeler une réalité trop souvent occultée. « Aujourd’hui, le système par répartition des retraites n’est pas en déficit, contrairement aux messages alarmistes insidieusement véhiculés par ses opposants ». En effet, dans son dernier rapport, le Conseil d’orientation des retraites, organisme qui fait autorité en la matière, prévoit même un excédent de 3 milliards d’euros en 2022, même s’il envisage ensuite un déficit du système pour l’année prochaine. Autrement dit, rien de dramatique, en tout cas très loin de certaines prédictions catastrophiques !

Et ce d’autant plus que pour Francis Daspe il existe « une infinité de mesures permettant de financer de manière pérenne les retraites ». « La plupart d’entre elles, prises isolément, seraient suffisantes pour cela », ajoutait-il pour enfoncer le clou dans sa démonstration. Plusieurs exemples ont été pris et examinés. « La hausse des salaires qui permettrait des rentrées supplémentaires de cotisations et l’alignement par le haut des salaires des femmes sur ceux des hommes constituent un premier levier. Un second levier réside dans la création d’emplois, aussi bien dans le privé par la relocalisation de productions stratégiques que dans le public en vue de satisfaire des besoins socio-économiques nécessaires, en passant par le partage du travail par une baisse du temps de travail ». D’autres mesures furent abordées : en finir avec la défiscalisation et la désocialisation du travail qui réduisent les moyens, la taxation des revenus du capital au même niveau que ceux du travail, la modification de la répartition de la valeur ajoutée entre travail et capital, l’élargissement de l’assiette etc.

Au cours des échanges, à noter que les représentants de deux formations politiques impliquées localement dans la stratégie de la Nupes, le POI (Parti ouvrier indépendant) et GDS (Gauche démocratique et sociale), ont apporté pleinement leur contribution à la réflexion commune. L’occasion sera donnée à partir de la mi janvier d’approfondir cette liste pour le moins conséquente de mesures avec un nouveau cycle de réunions publiques sur le sujet qui sont d’ores et déjà prévues à Prades, Thuir, Saint-Laurent de la Salanque, Cabestany et Perpignan.