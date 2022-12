Pyrénées-Orientales - La FCPE 66 s'inquiète des réformes éducatives, et débattre de l'orientation scolaire

Depuis plusieurs semaines, les mesures annoncées par le Président de la République inquiètent les parents. Est-ce au monde de l'entreprise de donner le « la » sur les formations en fonction de leurs besoins de main d'œuvre ?

La FCPE 66 s'est engagée dans les travaux autour de la réforme des lycées professionnels pour défendre les droits et l'intérêt supérieur des enfants. Nous avons la conviction que l'école doit rester le creuset de TOUS les citoyens pour leur permettre d'avoir une culture générale et un avis éclairé leur permettant de participer pleinement aux débats de la société.

En tant que première fédération de parents d’élèves, nous avons toujours défendu un lycée unique où les trois voies des lycées, générale, technologique et professionnelle sont traitées à égalité, et surtout leurs élèves. C'est à ce seul titre que véritablement l'éducation au choix pourra s'exercer et les élèves s'orienter en toute connaissance de cause. Les réformes actuelles ne font que renforcer les déterminismes sociaux. Les cartes de formation se trouvent profondément impactées avec de fait une répartition inégale selon les territoires qui ne permet pas pour autant une mobilité des jeunes sur l'ensemble du pays. Penser l'image de la voie professionnelle, c'est d'abord lui donner une place forte et concrète dans le système éducatif puis assurer une carte des formations variée sur l'ensemble du territoire et accompagner la mobilité des élèves : amorcer des parcours découverte des métiers dès l'école primaire et de l'aide à l'orientation dès le collège, favoriser l'offre de stages en entreprises pour tous les jeunes de 3e, d'autant plus pour ceux qui ne peuvent bénéficier du « réseau » professionnel de leurs parents car il n'existe pas... On aurait aimé que nos gouvernants aient toujours en tête cette volonté de former et d'éduquer toujours davantage nos enfants, les futurs citoyennes et citoyens, au lieu de vouloir à tout prix les mettre sur le marché du travail, si jeunes...

Lors de son traditionnel Congrès annuel 2022, la Fédération des Conseils Parents d'Elèves des Pyrénées-Orientales organise une Table ronde "Orientation scolaire : Voie générale ou Voie professionnelle : Que choisir ?", à destination des parents d'élèves, et des jeunes élèves, indécis, qui voient souvent, à tort, la voie professionnelle, comme une 2ème voie. A travers différentes approches, les intervenants apporteront leur propre regard sur les voies d’orientation ; et échangeront pour présenter les différences entre les voies générale, professionnelle et technologique. Nous discuterons des filières et des différences dans les cursus, l'innovation et le monde professionnel, et répondront aux questions des personnes présentes dans la salle. Ca se déroule de 11h15 à 13h15 à la Maison des Sports de Perpignan, rue Dugay-Trouin.