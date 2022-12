Frontignan - Signature des contrats d'objectifs des associations sportives

Ce mercredi 7 décembre, le maire Michel Arrouy et Caroline Suné, adjointe déléguée aux sports et activités de pleine nature, ont accueilli en salle d’honneur les présidents de 16 clubs sportifs de la ville, pour signer avec eux les contrats d’objectifs (2022-2026), déterminant les modalités de subventions et d’aides de la municipalité.

Les associations peuvent obtenir des subventions à condition d'en faire la demande. Ces subventions sont octroyées dans un but d'intérêt général, comme le sport par exemple. Si la subvention dépasse un certain montant, l'association bénéficiaire et l'organisme qui la subventionne, la Ville de Frontignan la Peyrade, doivent conclure une convention.

16 clubs sportifs ont été retenus cette année et se sont retrouvés ce mercredi 7 décembre en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, afin de signer avec la collectivité des contrats d’objectifs pour les 4 ans à venir.

Les 16 clubs concernés : Frontignan la Peyrade basket, EAM qwan ki do, FAC GRS, FAC gymnastique sportive, karaté club, judo kwaï, Olympique La Peyrade, tennis club Frontignan, tennis club Lapeyradois, FTHB, Thau rugby, Tri run Frontignan, les archers du soleil, ASFAC, NOF et BMX club.

Terre de champions ! Un slogan qui résume depuis de nombreuses années l'engagement de la Ville de Frontignan la Peyrade pour la pratique sportive. Grâce à une politique volontariste avec les clubs sportifs locaux, la Ville, déjà labellisée Ville Vivez Bougez en 2015 et Ville Active et Sportive depuis 2021, poursuit son engagement en faveur de la pratique sportive à travers des contrats d'objectifs.

La Ville de Frontignan la Peyrade se caractérise par un tissu associatif particulièrement dense qui fait la richesse et participe au bien vivre ensemble de notre territoire. Le mouvement associatif, notamment sportif, existe grâce à l'engagement des nombreux bénévoles qui donnent chaque jour de leur temps et apportent leurs compétences au service de l'intérêt général.

Engagée à leurs côtés depuis de nombreuses années, la Ville de Frontignan la Peyrade, inscrit ce partenariat dans la durée à travers des contrats d'objectifs sur une période de 4 ans (cette année de 2022 à 2026).

Renouvelés et actualisés, les contrats d'objectifs participent à sécuriser sur plusieurs années le soutien financier de la Ville et permettent aux associations sportives de mener des projets de développement et de structuration à long terme.

En dépit d'un contexte fortement marqué par la contrainte budgétaire, la Ville poursuit son soutien financier annuel de près de 300 000 € de subventions pour l’ensemble des associations sportives, auquel s'ajoute une mise à disposition de moyens humains, un support logistique en matière d'équipements et d'infrastructures, ainsi que des aides ponctuelles en termes de communication.

Les critères retenus pour bâtir ces nouveaux contrats d'objectifs s'inscrivent dans le cadre d'une politique sportive en faveur de l'accès à tous à la pratique. Ils sont au nombre de 7 :

Favoriser l'accès au sport pour tous

Participer à un ou des évènements de la Ville

S’engager dans une démarche éco-responsable

Le niveau de compétition

La formation des éducateurs sportifs

Le sport et la santé

Le projet du club et l'impact médiatique

Dans le cadre des contrats d'objectifs, un plafond de subvention de 15 000 € a été fixé pour les sports individuels et 100 000 € pour les sports collectifs et un plancher de subvention serait quant à lui fixé à 1 500 €.

Le mot de l’élue

« Cette collaboration étroite entre les associations sportives et la Ville de Frontignan la Peyrade constitue un engagement fort et rationnel qui favorise l'intérêt commun et donne du sens à la dynamique associative et aux nombreux adhérents qui s'y investissent.

La municipalité poursuit son engagement auprès de ces nombreuses associations qui rythment notre quotidien, pour le plaisir de tous. Nous continuerons de mettre tout en œuvre afin de les aider à poursuivre leurs activités, évoluer et poursuivre leurs engagements au sein de notre collectivité. »