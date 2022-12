Mèze - Audika, un nouveau centre exclusif pour toujours plus de proximité !

Audika, la marque leader de santé auditive en France, inaugure un nouveau centre exclusif à Mèze, au 4 avenue de Pézenas.

Audika était déjà présent à Mèze depuis plusieurs années, avec un corner implanté au sein d’un centre optique qu’elle transfère dans ce nouvel espace, entièrement dédié à l’audition.

Il offrira ainsi un cadre optimal à ses clients, un accompagnement personnalisé et une prise en charge sur-mesure, toujours dans le but d’aider le plus grand nombre à entendre mieux et changer leur vie.

En affirmant sa présence à Mèze, Audika renforce sa présence dans l’Hérault, département qui compte à ce jour 2 autres centres à Agde et Sète. Idéalement situé à côté de l’étang de Thau, au sein d’une rue très commerçante et attractive, ce nouveau centre sera plus adapté pour répondre aux besoins grandissants des habitants de Mèze, dont plus de 35% sont âgés de 59 ans et plus, pour lesquels l’attention portée à la santé auditive tend naturellement à se développer.

Daisy Martinez, audioprothésiste, accompagne chaque client dans la prise en charge de ses aides auditives, au sein de ce nouveau centre moderne et spacieux.

Daisy Martinez, audioprothésiste, commente : « Chez Audika depuis bientôt 4 ans, je suis très heureuse de pouvoir participer à l’ouverture de ce nouveau point de vente, dans lequel nous pourrons encore mieux accompagner nos patients-clients. L’ouverture de ce centre Audika à Mèze permettra à notre clientèle de trouver un suivi et conseil du lundi au vendredi. »

Adresse et informations pratiques :