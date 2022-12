Frontignan - Marché de Noël Lapeyradois Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre

C’est déjà Noël à La Peyrade ! Après un marché de Noël réussi en cœur de ville, malgré une météo capricieuse, les commerçants et artisans locaux vous accueillent ce week-end autour de la place Gabriel-Péri, dans le quartier de La Peyrade, pour 3 jours de festivités et de bons plans cadeaux pour les fêtes.

Profitez d’espaces ludiques pour les petits et les grands ! Venez découvrir le village de Noël et ses artisans, vous amuser et partager un moment de convivialité. Nombreux exposants, buvette et restauration sur place, animations pour les enfants (poney, circuit draisienne, moto et quad, trampolines, pêche aux canards, stand de tir, jeux gonflables, etc.).

Place Gabriel-Péri.

Vendredi de 14h à 23h, samedi de 9h à 22h, dimanche de 9h à 22h.

Les temps forts du week-end :