Frontignan - 25ème cérémonie des Talents sportifs le 16 décembre

Après deux ans de restrictions sanitaires, la municipalité de Frontignan la Peyrade enfin organiser cette traditionnelle soirée pour rendre hommage aux sportifs du territoire.

Pour ce retour à la normale, c’est une belle 25ème édition anniversaire qui s’annonce avec plus de 200 sportifs qui sont récompensés, des animations musicales et, nouveauté cette année, la municipalité propose de mettre à l’honneur des sportifs, dirigeants et bénévoles pour leur contribution et dévouement au sein de leur structure associative.

Cette soirée festive est la continuité des actions de la municipalité de Frontignan La Peyrade pour soutenir les acteurs sportifs du territoire, à travers notamment des subventions municipales conséquentes (près de 300 000€ pour 2022), la mise à disposition d’équipements sportifs, ainsi qu’un accompagnement important des élus et des agents communaux, permettant à Frontignan la Peyrade d’être détentrice des labels de santé publique Ville Vivez Bougez® depuis 2015 et Ville active et sportive, depuis 2021.

Priorité de santé publique, le développement de l’activité physique, à tout âge et quelle que soit sa condition, est plus que jamais au cœur de l’action municipale.

Tir à l'arc, GRS, gymnastique, force athlétique, haltérophilie, natation, tennis, BMX, boxe française, qwan ki do, judo, karaté, taekwondo, handball, équitation, basket, tir, billard, ... Ce vendredi 16 décembre, dès 19h à la salle de sport Henri-Ferrari, la Ville de Frontignan la Peyrade récompensera tous ces sportifs pour leurs résultats, leurs performances individuelles ou en équipes, et mettra à l'honneur l'ensemble des acteurs du milieu sportif local pour leurs engagements.