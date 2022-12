Haute-Garonne - 24ème édition du Prix Export Marco Polo : Coup de projecteurs sur les lauréats 2022

Organisé depuis 1998 par le Comité des Conseillers du Commerce Extérieur (CCEF), avec le soutien financier de leurs partenaires, le Prix Export Marco Polo récompense les meilleurs binômes « entreprise-étudiant » de la Région Occitanie sélectionnés sur concours pour la réalisation, à l’étranger, d’une mission d’exportation.

Après avoir remis les prix Marco Polo en mai dernier aux lauréats de l’édition 2022, les étudiants sont venus partager, ce mardi 29 novembre, leur expérience de ces 6 derniers mois et présenter le résultat de leurs actions lors d’une soirée organisée au siège de la Banque Populaire Occitane, un des 3 sponsors des Prix. Sylvie Bastiani, Présidente du Comité Occitanie, ainsi que Sabine Barra, Présidente de la Commission Prix Export Marco Polo, ont souhaité une nouvelle fois mettre à l’honneur ces deux binômes dynamiques et motivés à conquérir de nouveaux marchés export : Sophia Bastioul et la Maison GODARD d’une part, et Théo Seidel et WATERTRACKS d’autre part.

MAISON GODARD

Située dans le Périgord, l’entreprise familiale Maison GODARD, spécialisée dans le foie gras et la truffe, reste fidèle à l’ambition qu’elle s’est fixée depuis plus de 40 ans : allier le respect de la tradition au plaisir des bonneschoses dans une ambiance très familiale.

Amandine Delpech – Godard : « Ce qui rend le prix Marco Polo formidable, c’est qu’il nous offre l’opportunité de faire des merveilleuses rencontres interprofessionnelles, interculturelles et intergénérationnelles autour de notre passion commune pour l’export. Il nous permet de vivre des aventures humaines exaltantes. Pour Sophia comme pour moi, le commerce international n’est pas qu’une affaire de passion, c’est aussi et surtout une histoire de partage. Nous sommes fières de nos racines, de notre savoir-faire et de notre terroir et avons une forte volonté de les rendre visible pour les faire adopter par le plus grand nombre. Je suis heureuse de témoigner du succès de notre duo qui a été bien au-delà de mes espérances. Sophia a œuvré en sous-marin pour préparer les réussites à venir de la maison GODARD au Mexique. Les efforts qu’elle a produits ne se verront que sur le long terme. Elle a semé aujourd’hui pour pouvoir mieux récolter demain.Alors oui, il faut faire confiance à ce vivier de jeunes qui regorge de talent et qui nous bouscule par leurs idées nouvelles et parce qu’ils sont une source d’énergie inépuisable !

Merci à tous les conseillers du commerce extérieur d’Occitanie de continuer à faire de ce prix une voie d’excellence au profit de tous les jeunes et des entreprises de notre belle région. »

Sophia Bastioul, étudiante en Master 2 International Business - TBS TOULOUSE : « Mon master 2 en International Business m’a permis de développer mes compétences en suivant le deuxième semestre à Barcelone, avec des cours de l’International Business in Latin America. Pour poursuivre cette aventure, je cherchais une expérience à l’étranger dans l’export. Grâce au Prix Export Marco Polo, je me suis envolée vers Mexico pour un développement commercial. Dans un premier temps, j’ai intégré la Maison GODARD, basée dans le Périgord. Ensuite, ma mission de développement commercial m’a amenée à travailler avec notre distributeur historique HANSEATIK, basé à Mexico City. Sur place, j’ai participé à diverses missions pour comprendre notre positionnement dans ce pays et pour faire connaître davantage ces produits de niches que sont le Foie Gras et la Truffe. De nombreuses opportunitées se sont offertes à moi : effectuer des rendez-vous en Food Service avec les Chefs Étoilés de Mexico dans leurs hôtels et/ou restaurants, proposer des dégustations dans des Retails, boutiques gourmets et former l’équipe commerciale pour qu’ils puissent conseiller au mieux le client, organiser des soirées Tasting avec des Chefs pour mettre en avant les produits gastronomiques dans le Showroom HANSEATIK. Cette expérience me permet encore aujourd’hui de grandir et de gagner en confiance. »

WATERTRACKS

Créée en 2016 par Raphaël Gaillard, WATERTRACKS, située dans l’Hérault, est une jeune entreprise spécialisée dans la conception de robots subaquatiques pour travaux et services de dragage.

Raphael Gaillard – CEO Fondateur : « Grâce à l’intervention de Théo, nous avons renforcé notre partenariat commercial avec une entreprise Suisse d’exploitation de barrages. Nous avons réussi à être reçus par des prospects Suisses et Autrichiens qui exigent que nos échanges aient lieu en allemand. Nous y voyons maintenant plus clair sur les besoins du marché de curage des retenues électrohydrauliques dans cette région des Alpes. Et nous avons même rédigé une réponse en allemand à un appel d’offre international pour une prestation de dragage dans un barrage autrichien. Théo nous laisse la traçabilité de toutes ses actions de prospection dans un CRM qu’il a contribué à mettre en place. »

Théo Seidel, étudiant 3ème année Management en Ingénierie d’affaire – HYBRYA LYON : « Issu d’un bac scientifique, je me suis naturellement orienté vers une école d’ingénieur. J’ai donc réalisé une première année en classe préparatoire mais trouvant la formation trop technique et ayant envie de voyager, j’ai décidé d’arrêter et profiter d’une année de césure pour découvrir l’Ecosse et ainsi, améliorer mon anglais. Par la suite, je me suis réorienté vers une école en double cursus ingénieur et commerce : Hybria Lyon. Cette école affiliée à la CCI Rhône-Alpes m’a permis d’ouvrir de nouveaux horizons et d’inscrire le côté relationnel dans un cadre plus professionnel. J’ai effectué plusieurs stages au sein de cette formation dont celui présenté par le Prix Export Marco Polo. Ma mission chez WATERTRACKS était de cartographier le besoin en gestion sédimentaire dans le territoire suisse germanophone. Nous avons tout fait pour la mettre en œuvre, avec la mise en place de jalons et d’actions concrètes. D’un point de vue personnel, j’ai pu développer des compétences commerciales et techniques, gagner en autonomie et profiter de cette opportunité pour travailler en équipe. »

Les Prix Export Marco Polo distingue chaque année des PME-PMI pour leurs performances, leur dynamisme et leur fort engagement sur les marchés d’exportation en les accompagnant dans la réalisation d’un projet export par la mise à disposition :