Béziers - Débat Corrida : le COLBAC dénonce une atteinte grave à la démocratie. 

Ce 24 novembre 2022, était discutée à l’Assemblée nationale la proposition de loi du député Aymeric Caron visant l’abolition de la corrida. Depuis plusieurs semaines, le COLBAC (Comité de liaison biterrois pour l’abolition de la corrida) était très investi auprès de l’équipe du député afin d’apporter son expertise. Mais ce vote historique – c’était la première fois que l’abolition de la corrida était inscrite à l’ordre du jour des débats parlementaires – n’a pu avoir lieu.

En effet, quelques députés pro-corrida ont fait obstruction en déposant près de 500 amendements totalement fantaisistes pour empêcher le vote : il aurait fallu plus de 24 heures pour examiner tous ces amendements, ce qui rendait totalement impossible un vote avant l’heure seuil de minuit. Quelques exemples : M. Patrick Vignal, député de l’Hérault a proposé de maintenir la corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur ; M. David Habib, député des Pyrénées Atlantiques, a proposé que les courses de taureaux soient interdites quand la température extérieure est égale ou inférieure à zéro degré ; Mme Emmanuelle Ménard a quant à elle déposé 66 amendements d’obstruction dont un particulièrement ridicule visant à remplacer le titre de la proposition de loi par « Abolir la corrida et prendre Paris pour le centre du monde ». Lors de son discours devant les arènes de Béziers, durant les Journées Taurines d'octobre dernier, elle n’avait pas caché son intention de mettre tout en œuvre pour faire traîner les débats.

En raison de cette avalanche d'amendements et de l’impossibilité matérielle – faute de temps – d’une victoire, le choix d’Aymeric Caron et de son groupe politique a été de retirer la proposition de loi afin de libérer la niche parlementaire et permettre à LFI de présenter les textes suivants.

Pour Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC, qui était présente dans l’hémicycle : « Les députés responsables de ces basses manœuvres d’obstruction ont trahi la démocratie et les français et les françaises qui attendaient beaucoup de ce vote. Faute d'arguments recevables pour justifier des spectacles de sévices graves et d'actes de cruauté sur des animaux, ils ont empêché le vote final. L’abolition est reportée, mais l’exposition médiatique de la cruauté de la corrida est inédite : en réalité, la lutte contre la barbarie tauromachique a fait un grand pas. »

(Photo d'A.Caron et visuels ©COLBAC)