Sète - Des billets d'avion à gagner en consommant chez les commerçants de l'Archipel de Thau

Avec l’aéroport de Montpellier, Sète Agglopôle Méditerranée, la CCI Hérault et l’Office du Commerce Archipel de Thau, retrouvez comme « Un air de fêtes chez vos commerçants » !

Le compte à rebours des fêtes a commencé…

Pour soutenir les commerçants dans cette période cruciale durant laquelle près de 25% du chiffre d’affaires annuel est réalisé, l’aéroport de Montpellier et l’Office du Commerce Archipel de Thau déploient une nouvelle opération commerciale : 28 billets d’avion, au départ de Montpellier, sont à gagner jusqu’au 18 décembre.

Seule condition : consommer chez les commerçants du cœur de ville de l’Archipel de Thau.

Jusqu’au 2 décembre, vos achats de proximité sont récompensés.

Via l’Office du commerce, en lien avec la CCI Hérault, Sète Agglopôle Méditerranée et les associations de commerçants, plusieurs centaines de commerçants proposent dès aujourd’hui dans leur boutique de participer à ce tirage au sort organisé jusqu’au 18 décembre.

Le principe de ce jeu est extrêmement simple : tous les commerçants des centres-villes de l’Archipel de Thau participent à l’opération. En boutique, après chaque achat, le client pourra flasher avec son téléphone portable un QR Code présent en boutique. Suite à quoi, il lui suffira de remplir un questionnaire de quelques questions permettant de valider sa participation au tirage au sort.

28 billets d’avion vers Rome, Madrid et Lisbonne au départ de Montpellier sont ainsi à gagner pour récompenser les achats de proximité.

Avec cette opération, l’aéroport de Montpellier et l’Office du Commerce entendent soutenir le commerce local et inciter les consommateurs à choisir leur cœur de ville pour leurs emplettes de Noel.

Le tirage au sort sera réalisé le 21 décembre 2022… l’occasion peut être d’avoir un cadeau de plus sous le sapin !

Le commerce de centre-ville au cœur de l’attractivité du territoire « Nous sommes ravis de lancer aux côtés de l’aéroport de Montpellier cette nouvelle opération commerciale, dans le cadre de nos actions au sein de l’Office du Commerce Archipel de Thau se félicite André Deljarry, Président de la CCI Hérault et 1 er Vice-Président de la CCI Occitanie. Grâce aux associations de commerçants, qui jouent un rôle majeur, un millier de commerçants du territoire participeront à cette opération. Les enjeux pour notre CCI Hérault sont clairs : drainer du flux dans les commerces de proximité, maintenir ce lien privilégié entre consommateurs et commerçants et bien sûr inciter à consommer local tout en récompensant les clients ».

« Cette animation commerciale qui débute dans nos cœurs de villes s’inscrit dans un ensemble d’initiatives menées ces dernières années sur notre territoire, et toutes tournées vers le même objectif : consommer local. C’est le mot d’ordre qui a poussé à la création de l’office de commerce Archipel de Thau qui réunit élus, associations de commerçants et représentants des chambres consulaires » déclare François Commeinhes, Président de l’Agglopôle et Maire de Sète. « Je suis convaincu que c’est en menant des actions comme

celles-ci, en concertation avec tous les acteurs et représentants du territoire, que nous rendrons nos centres ville plus attractifs et permettrons à nos commerces de proximité de fidéliser et de développer leur clientèle. » précise pour sa part Jean-Guy Majourel, Vice-président de SAM délégué à l’Economie et Président de l’Office de Commerce Archipel de Thau.

« Un aéroport n’existe pas pour lui-même, argumente pour sa part Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. Un aéroport est d’abord au service de sa région, de ses entreprises et de ses habitants. Sète et le Bassin de Thau

sont au cœur de ce territoire. Voilà pourquoi il nous est apparu important d’aider à dynamiser cette période si cruciale pour les commerces tout en faisant la promotion de ces magnifiques destinations que sont Madrid, Lisbonne ou Rome, toutes trois opérées par

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM ».