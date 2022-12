Occitanie - Train à 1€ : Déjà plus 20 600 billets achetés pour le 1er week-end de décembre

Le 15 novembre dernier, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, annonçait la mise en place du dispositif « train à 1€ » tous les premiers week-ends de chaque mois, sur l’ensemble des lignes de trains régionaux et pour tous les usagers. Pour ce premier week-end, plus de 20 600 billets ont déjà été achetés. Cela représente 2 fois plus de billets que pour le même week-end en 2021.

Après le succès des opérations « train à 1€ » organisées au mois d’octobre, et qui auront attiré plus de 250 000 personnes sur 2 week-ends (un record de fréquentation, 5 fois supérieure au même week-end en 2021), la Région a décidé d’étendre la mesure aux premiers week-ends de chaque mois, en cohérence notamment avec la gratuité des musées chaque premier dimanche. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique régionale visant à réduire les émissions carbone liées au déplacement et à permettre au plus grand nombre de choisir le train grâce à une tarification attractive.

A quelques jours du premier week-end de l’opération « Train à 1€ », Jean-Luc Gibelin, vice-président chargé des mobilités pour tous, s’est rendu en gare d’Alès (30) aux côtés d’Emmanuelle Arnaud, directrice marketing et services TER Occitanie, pour acheter au guichet un billet de train à 1€.

Train à 1€ les 3 et 4 décembre : toutes les informations pratiques

L’ensemble des billets de trains régionaux liO seront proposés au tarif d’1€ par personne sur l’ensemble des lignes (jusqu’à Avignon, Tarascon-sur-Rhône, Agen, Pau et Brive) et pour tous les publics.

Afin de répondre à l’affluence attendue durant ce week-end, la SNCF renforcera la composition des trains pour augmenter le nombre de places disponibles. Les trajets en correspondance nécessiteront l’achat de 2 billets (1 billet à 1€ pour chaque train liO).

Ces billets sont disponibles à la vente depuis le jeudi 24/11 depuis le site internet « liO Train », aux guichets des gares d’Occitanie (hors bornes automatiques) ainsi que dans les agences de voyage SNCF agréées.

A chaque renouvellement de l’opération, les billets à 1€ seront disponibles à la vente 10 jours avant le premier week-end du mois.

Pour tout renseignement, les usagers peuvent solliciter le Centre Relation Clients de la SNCF en Occitanie au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi 3 et le dimanche 4 décembre de 9h à 20h) ainsi que les agents en gare, et retrouver les dernières informations sur le site internet trainlio.sncf.com.

Crédit photo : Région Occitanie