Haute-Garonne - Cap Occitanie a distingué le groupe Sopra Steria lors de sa Soirée "Entrepreneurs et Solidaires"

Lors de sa Soirée « Entrepreneurs et Solidaires » à Plaisance-du-Touch le 24 novembre dernier, le réseau régional d’entreprises adaptées Cap Occitanie a mis en avant le groupe Sopra Steria. La distinction remise à la SSII salue la fidélité et la bienveillance de ses équipes, partenaires historiques de l’entreprise adaptée Vidéal 31.

Kadda Amouri, coordinateur région Sopra Steria Groupe, a reçu des mains de David Corbière, directeur de Vidéal 31 et de Michel Salvaing, directeur institutionnel de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, le trophée Cap Occitanie destiné à récompenser une entreprise ordinaire cliente du réseau régional d’entreprises adaptées. « Le groupe Sopra Steria est à l’origine de l’implantation de Vidéal en Haute-Garonne il y a dix ans de cela » a rappelé David Corbière. « La SSII est plus qu’une cliente, c’est un partenaire bienveillant qui nous permet de travailler l’emploi et la montée en compétences de nos collaborateurs en situation de handicap avec plus de 30 emplois pérennes à ce jour. » Sopra Steria est l’un des leaders européens de la tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels. Depuis 2012, le groupe Vidéal assure l’entretien et le nettoyage de ses sites toulousains et rennais ainsi que la maintenance multiservices de son site de Sophia Antipolis.

Cap Occitanie se rapproche de l’écosystème entrepreneurial toulousain

Lors de sa Soirée de gala, Cap Occitanie a notamment accueilli Hélène Lestarquit, sous-préfète chargée de mission auprès d’Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et Stéphanie Sense, conseillère régionale Occitanie et première adjointe au maire de Blagnac. « Nous avons profité de cet événement pour promouvoir auprès des élus et des entrepreneurs locaux le rôle des entreprises adaptées dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap » explique Thierry Vayssettes, président du réseau. L’association créée à Montpellier entend en effet se développer à l’Ouest de l’Occitanie. Grâce à sa nouvelle filiale commerciale, Covaldi-Groupe, elle peut répondre de façon cohérente aux demandes de devis et proposer les prestataires adéquats parmi ses adhérents. Elle met enfin en relation des entreprises du milieu ordinaire ou des grands comptes avec des entreprises adaptées locales lors de demandes de co-traitance.

Plus d'informations sur Cap Occitanie et sur les entreprises adaptées : https://entreprises-adaptees.fr/