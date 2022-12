Pyrénées-Orientales - Campagne d'action contre la vie chère de La France Insoumise

Ce premier week-end de décembre, les groupes d’actions des Pyrénées-Orientales de la France Insoumise / Nupes déclineront localement une campagne d’action nationale intitulée « Contre la vie chère, bloquons les prix ! ».

Les prix ne cessent d’augmenter. Les Français doivent choisir entre se nourrir, se loger dignement, se chauffer ou faire le plein. Les conséquences de l’inflation se font plus particulièrement sentir de manière douloureuse dans les Pyrénées-Orientales, département fortement touché par la pauvreté et la précarité.

Le gouvernement et sa loi sur le pouvoir d’achat n’ont rien résolu. Ils ont refusé de bloquer les prix des produits de premières nécessités. Ils ont joint leurs voix à celle du Rassemblement National pour rejeter l’augmentation du SMIC. Dans notre département, nous constatons et subissons l’inutilité et l’inefficacité de députés du rassemblement National.

La France Insoumise / Nupes propose le blocage des prix depuis septembre 2021. Parce qu’il est urgent que le gouvernement prennent les mesures nécessaires pour répondre à l’urgence sociale, la France insoumise / Nupes décide de mener une campagne contre la vie chère. Les groupes d’action de La France Insoumise / Nupes iront ce week-end au contact de la population du département, sur les marchés, sur les places publiques et les quartiers.

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES