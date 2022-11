Sète - Après-midi dansant du CCAS de Sète !

Le dernier après-midi dansant de l'année, organisé par le CCAS, aura lieu ce jeudi 1er décembre, de 14 h à 17 h, à la salle Brassens du Mas Coulet.

Au programme, une animation musicale assurée par Box Song Band mais aussi une initiation à la salsa et bachata assurée par le service des sports et, bien sûr, un goûter festif.

Un peu plus de 200 Sétois, âgés de 65 ans et plus, et préalablement inscrits, sont attendus.