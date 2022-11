Toulouse - Toulouse - Ouverture d'un 3ème studio JBM Sports, quartier Côte Pavée

APRÈS LES MINIMES ET ESQUIROL, UN 3ÈME STUDIO JBM SPORTS OUVRE SES PORTES À TOULOUSE, AU 130 RUE DE LA PROVIDENCE, QUARTIER CÔTE PAVÉE

Le concept JBM Sports a le vent en poupe ! À peine un an après l’ouverture du second espace en hyper centre, un troisième studio ouvre ses portes ce lundi 28 novembre dans le quartier Côte Pavée ! À l’instar des deux autres studios JBM Sports, les adhérents pourront trouver au 130 Rue de la Providence un large choix de cours collectifs originaux, proposés en petit groupe (TRX cardio, Ado training 11-17 ans, Cardio Boxe, Pilates etc.), des séances de coaching personnalisé ainsi qu’un accompagnement sur le volet nutrition avec la Eat-Fit Cantine. Au coeur de la philosophie développée par Jean-Baptiste Meurin : la volonté de permettre à toutes et à tous, débutants ou expérimentés, de (ré)intégrer la pratique sportive dans leur quotidien. Découverte de cette nouvelle adresse, où le bien-être sera à l’honneur !

Fort du succès de ses deux premiers studios, Jean-Baptiste Meurin, ancien rugbyman et coach sportif depuis 2009, se lance un nouveau défi avec l’ouverture d’une troisième adresse, baptisée JBM Sports Côte Pavée, au 130 rue de la Providence.

« J’ai eu un véritable coup de coeur pour ce lieu, un ancien garage automobile, très lumineux, qui a été entièrement rénové par un architecte » indique Jean-Baptiste Meurin.

Ce bel espace de 180 m2 (140 m2 de plain-pied et 40 m2 en mezzanine) a été équipé de tout le matériel sportif nécessaire (vélo elliptique, TRX, sac de boxe, …) et dispose de vestiaires et de douches. Comme pour les studios des Minimes et d’Esquirol, le caractère intimiste « boutique gym » est assuré par le nombre limité d’adhérents et un accès uniquement sur rendez-vous.

« Nos adhérents n’ont pas envie de passer des heures à la salle. L’intérêt de JBM Sports est de leur permettre d’avoir des résultats rapides en les accompagnant pour optimiser leurs séances. C’est pourquoi, contrairement aux salles de sport classiques, nos clients ne peuvent pas accéder ‘seuls’ au studio » détaille Jean-Baptiste Meurin.

Outre les résultats purement esthétiques ou de performance, les coachings proposés par JBM Sports permettent une meilleure hygiène physique, un corps en meilleure santé et une motivation pour une pratique du sport sur le long terme, qui est, selon Jean-Baptiste Meurin, « gage d’un bien-être mental. »

Nouveauté au studio JBM Sports Côte Pavée : l’Espace wellness

Dans ce nouveau studio, le bien-être occupe d’ailleurs une place toute particulière. En effet, Jean-Baptiste Meurin a souhaité ouvrir le lieu à des professionnels de la médecine douce et du bien-être (professeur de yoga, naturopathe, acupuncteur, masseur, …) qui pourront proposer leurs services aux adhérents dans un espace dédié, situé sur la mezzanine. Accessible sur rendez-vous, cet « Espace wellness » vient encore enrichir l’accompagnement proposé par JBM Sports, sur les volets sportifs et nutrition.

À propos de Jean-Baptiste Meurin, fondateur de JBM Sports

Originaire de Toulouse, Jean-Baptiste Meurin est un véritable sportif dans l’âme. Ancien rugbyman, sa passion pour le sport et sa volonté de la partager le poussent à se tourner vers le coaching. Il passe un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif au CREPS de Toulouse puis un Diplôme spécialisé en Préparation physique et coaching et lance, en 2009, son activité de Personal Trainer à domicile. Les clients sont séduits par son savoir-faire et son approche sur mesure.

« Depuis le début de mon activité, mon but premier est d’accompagner le plus grand nombre pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs - qu’il s’agisse de perte de poids, prise de masse musculaire, relaxation, … - tout en y ajoutant du plaisir, de la bienveillance, de la variété dans la façon de faire et de la bonne humeur » explique Jean-Baptiste Meurin.

7 ans après le lancement de son activité, il ouvre en 2016 son premier studio au 82 Rue Adonis, dans le quartier des Minimes, un lieu lui permettant d’accueillir sa clientèle dans un espace de 300 m2, en intérieur et en extérieur. Outre le coaching personnalisé, il y propose également des cours collectifs en petit groupe et s’entoure de coachs sportifs diplômés, sélectionnés avec soin pour leurs expertises et leurs savoir-faire. En octobre 2021, Jean-Baptiste Meurin inaugure son second studio dans le quartier Esquirol, au 32 Rue de Metz, en face du Musée des Augustins.

STUDIO JBM SPORTS CÔTE PAVÉE

130 Rue de la Providence 31500 Toulouse

Plus d’informations : https://www.jbmsports.fr

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir le concept JBM Sports et ce nouvel espace, des offres préférentielles sont prévues jusqu’à la fin de l’année !