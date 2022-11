Pour la 6e fois, les artistes et artisans d’art sétois du collectif VLA ouvrent leurs portes au public les samedi 3 et dimanche 4 décembre de 11 heures à 18 heures.

L’occasion pour les 43 exposants répartis en 25 ateliers de présenter leur récent travail et pour les visiteurs de découvrir des œuvres inédites en dehors des circuits traditionnels.

L’occasion également d’une belle balade dans la ville (quais, centre-ville, quartier haut) pour dénicher sculptures, peintures, dessins, gravures, photographies, illustrations, assemblages et collages, céramiques, sacs, bijoux... traités selon des techniques variées. Des œuvres uniques ou un objet d’exception au prix atelier.

La liste des ateliers et le plan seront disponibles en ville (office de tourisme, halles…) et dans le point info situé aux Caves Notre-Dame au 2, rue Frédéric-Mistral.

Un peu d’histoire…

Juin 2021 : première édition de VLA à l’initiative d’un groupe d’artistes sétois déterminés à sortir de la morosité liée à la pandémie. Avec la volonté de créer un événement à chaque changement de saison en ouvrant leurs ateliers au public. Le collectif regroupe tous les artistes et artisans d’art de Sète qui le souhaitent afin de faire découvrir au public des œuvres inédites hors du circuit habituel.

L’idée séduit. C’est ainsi que les diverses éditions se succèdent depuis. 1re édition : 19, 20, 21 juin 2021 : VLA l'été ; 2e édition : 17, 18 septembre 2021 : VLA l'automne ; 3e édition : 11, 12 décembre 2021 : VLA l'hiver ; 4e édition : 19, 20 mars 2022 : VLA le printemps avec en plus une exposition collective d'une semaine dans une galerie de Sète ; 5e édition : 18, 19 juin 2022 : VLA l'été ; et cette 6e édition qui se déroulera les 3 et 4 décembre 2022 pour VLA l'hiver.