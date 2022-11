Hautes-Pyrénées - Report de l'ouverture du Domaine du Grand Tourmalet pour la saison 2022-2023 au 10 décembre 2022

« En dépit de notre volonté de lancer la saison d’hiver 2022-2023 dès le 3 décembre prochain, la météo de ces derniers jours et des jours à venir, ne nous permettra pas d’ouvrir le domaine skiable à la hauteur de la qualité que nous souhaitons vous offrir. Ainsi les équipes du Grand Tourmalet ont pris la décision de reporter l’ouverture afin d’offrir la meilleure expérience à nos clients. Toutes les équipes sont d'ores et déjà sur le terrain pour préparer le domaine skiable avec une prévision d’ouverture pour le weekend du 10 décembre (sous réserve des conditions météorologiques). »

explique Blandine Vernardet, Directrice Générale de la station du Grand Tourmalet Barèges - La Mongie

Le Pic du Midi ouvrira ses portes le 3 décembre comme prévu pour le plus grand plaisir de ses visiteurs.

Le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises

Avec plus de 100 km de descente sur 54 pistes proposées aux amateurs de glisse de part et d’autre du mythique Col du Tourmalet, le Grand Tourmalet (Barèges-La Mongie) est le plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises. Ce sont ainsi près de 300 hectares de pentes enneigées qui s'offrent aux skieurs, à parcourir tout au long de la journée sans jamais repasser au même endroit. Le Grand Tourmalet, c’est deux stations en une à l’ambiance très différente.

Sur le versant Est, la Mongie, station intégrée à 1 800 mètres d'altitude, offre toutes les commodités d'un domaine skiable pied de piste. Ambiance 100 % montagne garantie avec la possibilité de chausser ses skis en sortant de son appartement sans avoir besoin de reprendre sa voiture de tout le séjour. La Mongie propose en effet tous les commerces nécessaires.

Sur le versant Ouest, autre style. Barèges dévoile le charme d'un village authentique à 1 250 mètres d'altitude.

Que l’on soit Freestyle ou Family Style, le Grand Tourmalet est le domaine de toutes les envies : ski alpin en forêt sur le secteur de Barèges ou en altitude à la Mongie sur des pistes noires et rouges, ski débutant sur des zones réservées, ski de haute montagne au Pic du Midi, snowboard, freeride, freestyle, ski de fond au Plateau de Lienz, ski de randonnée, raquettes à neige ou encore attelage de chiens de traîneaux se pratiquent à tout âge, de décembre à avril. Le tout dans un décor de haute montagne, au pied du célèbre Pic du Midi.

Les skieurs cools, les familles et les enfants traversent par des pistes vertes ou bleues les 11 km de distance qui relient les 2 extrémités du domaine. Ils peuvent découvrir des modules ludiques répartis sur tout le domaine et s'attarder aux Family Zones qui leur sont dédiées. Les skieurs chevronnés, s’ils ne sont pas rassasiés par les pistes noires, peuvent s’essayer aux joies du freeride sur les multiples zones autour du domaine skiable et sur les pentes du Pic du Midi, spot d’excellence des amoureux de freeride.

Les pratiquants de ski de randonnée ont, quant à eux, l’embarras du choix parmi la multitude d’itinéraires possibles. Enfin, une pause gourmande s’impose dans l’un des 6 restaurants d’altitude : garbure traditionnelle, grillade de mouton AOP Barèges-Gavarnie, encas rapide, chacun y trouve son bonheur !