France - La pause alimentaire des Français au travail et les smoothies

À l’occasion d’une étude* réalisée par l’institut de sondage OpinionWay pour innocent, sur le thème : "la pause alimentaire au travail des Français et les smoothies", trois experts ont débattu récemment de ce sujet lors d’une table ronde.

Pour les actifs, la pause, quelle qu’elle soit, est un rituel indispensable aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique.

La pause alimentaire (2e pause préférée des actifs dans le cadre du travail) est vécue comme un moment de détente. En faisant de vraies pauses en conscience, sans distractions, les actifs gagnent en productivité car c’est pendant ces temps de vagabondage mental que l’on est le plus créatif et que l’esprit résout des problèmes.

D’un point de vue nutritionnel, la collation n’est pas à diaboliser et ne fait pas forcément grossir. Les envies de sucré peuvent être assouvies avec une collation saine, comme un smoothie qui répond à la notion de plaisir (goût, couleurs attractives) et est déculpabilisant (moins calorique qu’un gâteau, sans sucres ajoutés, riche en fibres).

Une pause alimentaire saine qui va apporter des nutriments dont notre corps et notre cerveau ont besoin, comme le glucose qui fait du bien, nourrit le cerveau et permet de recharger les batteries.



Pour ces pauses alimentaires, nos experts sont unanimes, il est primordial de s’écouter : on parle d’alimentation intuitive. Mais aussi de redonner du plaisir en entreprise. Les pauses alimentaires permettent surtout de prendre du plaisir avec soi-même. Alors, chouchoutons-nous avec des aliments doudous qui nous font du bien !

* Sondage (c) Opinionway pour innocent réalisé en juin 2022 sur la base d’un panel de 839 personnes actives, issu d’un échantillon grand public de 1327 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.