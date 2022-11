Montpellier - Pour la première fois, GRDF sera présent au salon de l'auto, moto & écomobilité de Montpellier

Pour la première fois, GRDF sera présent au salon de l’auto, moto & écomobilité de Montpellier du 25 au 27 novembre 2022 au parc des expositions.

Le distributeur gaz GRDF sera présent au salon de l’auto, moto & écomobilité de Montpellier du 25 au 27 novembre 2022 au parc des expositions. Une première qui marque l’importance grandissante de ces salons pour les solutions de mobilité propre et durable. GRDF présentera à cette occasion au grand public toutes les solutions de mobilité au gaz vert à travers une large gamme de véhicules.

Le gaz vert, un carburant essentiel pour améliorer la qualité de l’air.

Le réchauffement climatique rend cruciale la décarbonation du secteur des transports qui représente à lui seul près de 40% des émissions de CO2, dont plus de 80% au titre du transport routier. Par ailleurs, la qualité de l’air constitue un enjeu sanitaire majeur, avec la multiplication des pics de pollution. Chaque année, en France, 100 000 décès prématurés seraient liés à la pollution atmosphérique.

Avec plus de 28 millions de véhicules dans le monde, la technologie de la mobilité gaz est une solution sûre, robuste et simple d’utilisation. Surtout, le développement des gaz verts – obtenus grâce à la méthanisation des déchets agricoles et ménagers – encouragé pour recouvrer de la souveraineté en matière énergétique en réponse à la crise géopolitique, permet d’améliorer significativement la qualité de l’air avec plus de 80% de réduction des émissions de CO2 par rapport au diesel.

La mobilité au gaz vert crée une boucle vertueuse au sein des territoires où les déchets sont valorisés sous la forme d’un carburant propre particulièrement adapté aux véhicules lourds et aux usages professionnels, grâce à une puissance et une autonomie comparables à celles des véhicules thermiques classiques.

Rouler grâce aux déchets, c’est possible !

Ce qui était hier de la fiction, comme dans le mythique film de science-fiction de Robert Zemeckis, Retour vers le futur 2, sorti en 1989, où les héros du film voyageaient dans le temps grâce aux déchets ingérés par la célèbre DeLorean, est aujourd’hui une réalité (sauf le voyage dans le temps…). D’ailleurs, la parfaite réplique du film sera également exposée sur le stand de GRDF, dans le hall B2. Un photocall permettra aux visiteurs de prendre une photo souvenir avec toute la famille devant ce véhicule de légende.

Une solution particulièrement adaptée aux Zones à Faibles Emissions (Z.F.E.).

Au-delà du clin d’œil, la mobilité au gaz vert est une solution particulièrement adaptée aux Zones à Faibles Emissions (Z.F.E.). Rouler avec cette technologie, c’est la certitude de bénéficier de la vignette Crit’Air 1, le certificat qualité de l’air qui autorise à circuler lors des pics de pollution. Elle réduit considérablement les polluants locaux dont les particules fines (-95% par rapport à la norme Euro VI) et les Nox (-50% par rapport au seuil de la norme). S’y ajoute une réduction du bruit de 50% par rapport à un moteur diesel.

Un nombre de stations multiplié par 2 en 4 ans.

En parallèle d’une augmentation de 30% d’immatriculation de véhicules utilisant cette technologie en un an (+ 45% pour les poids-lourds et + 158% pour les cars), le nombre de stations ouvertes au public augmente également afin d’offrir une véritable réponse aux besoins des professionnels. Aujourd’hui, quel que soit le réseau autoroutier emprunté en France, il est possible de s’avitailler en gaz vert.

La mobilité au gaz vert, des performances environnementales comparables à celles de l’électricité.

Les analyses du cycle de vie (A.C.V.) permettent de mesurer la réalité des émissions de CO2 d’un véhicule, en incluant la fabrication et le recyclage du véhicule, mais aussi la production du carburant. Selon cette méthode, une étude de l’institut public I.F.P. énergies nouvelles, le gaz vert présente un bilan carbone identique à celui de la mobilité électrique sur de nombreux segments de véhicules, notamment les véhicules lourds.