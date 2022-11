France - La lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot nouvelle astronaute française

La lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot nouvelle astronaute française

M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, félicite la lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot pour sa sélection, ce mercredi 23 novembre 2022, au sein de la nouvelle promotion des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA).

« C’est une fierté que la prochaine astronaute française soit issue du rang de l’armée de l’Air et de l’Espace, ce qui constitue une reconnaissance de l’excellence de la formation au sein des armées, excellence de ses hommes et de ses femmes » a déclaré le général d’armée aérienne Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Ingénieure aéronautique et pilote française, la lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot devient ainsi la 11eastronaute française et la 1ère aviatrice française à occuper ces fonctions. Il s'agit de la 2e femme astronaute française après Claudie Haigneré.

Diplômée de l’École de l’Air et brevetée pilote d’hélicoptère, la lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot intègre l’escadron d’hélicoptères 1/67 « Pyrénées » spécialisé dans les missions de recherche et sauvetage au combat sur la base aérienne 120 de Cazaux. Elle rejoint ensuite l’escadron de transport (ET) 60 sur la base aérienne 107 de Villacoublay. Formée à SUPAERO Toulouse, puis au MIT à Boston, elle devient en 2018 la première femme pilote d’essai expérimental sur hélicoptères en France au sein du centre d’expertise DGA Essais en vol rattaché à la Direction générale de l’armement (DGA). Diplômée de l’Empire Test Pilot School de Boscombe down, elle est riche d’une expérience européenne et internationale (Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni).

Décorée de l’ordre national du Mérite au rang de Chevalier en 2022, la lieutenant-colonel (Air et Espace) Sophie Adenot incarne l’excellence des armées françaises. Avec cette nouvelle promotion, elle devient une nouvelle ambassadrice des armées dans le domaine spatial qui constitue un environnement stratégique.

Arnaud Prost, ingénieur de l’armement et pilote du corps technique militaire de la Direction générale de l’armement (DGA), assurera la fonction de remplaçant.

Affecté au centre d’expertise DGA Essais en vol à Istres depuis 2020, il est diplômé de l’École Polytechnique en 2015 et de l’ISAE-SUPAERO en 2017, il est également titulaire d’un master en astrophysique, sciences spatiales et planétologie de l’université Paul Sabatier de Toulouse. Il a obtenu son brevet de pilote de chasse en 2020 à l’issue d’un cursus de formation de trois ans au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace.