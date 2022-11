Gard - 2 artistes gardoises au Salon du livre jeunesse de Montreuil avec ED° Mazeto Square

Nous sommes fières et heureuses de vous annoncer la sortie de notre premier album jeunesse ensemble !

Intense Merci à Charles Borrett - Editions Mazeto Square - pour nous accueillir dans la collection Mauvaises graines .

C'est également un beau label discographique !

au Salon du livre jeunesse de Montreuil *

Vendredi 2 décembre matin

Fanny de Charentenay sera présente pour dédicacer notre album au Salon du livre jeunesse de Montreuil* auquel les Éditions Mazeto Square participeront pour la première fois.

* Stand MAZETO SQUARE - B20b.

Ed° Mazeto Square

Fanny de Charentenay : Illustratrice

Encre ou pastel, Fanny de Charentenay cherche la simplicité et l'équilibre en dessinant le plus juste possible. Elle souhaite que cela reste inachevé, en mouvement, crayonné et vivant. Comme les enfants.

Elle a également publié 3 ouvrages jeunesse avec Complices Éditions.

Marie-Claire Mazeillé : Auteure

Marie-Claire Mazeillé écrit comme elle vit : avec simplicité et enthousiasme. D’Ici à l’Ailleurs, son écriture est voyages sensibles en chemins et sentiers de traverses vers l’intime de l’autre. Présente à la beauté, elle effleure notre humanité avec délicatesse et peint au fil des saisons des instants de vie, une émotion, un regard, un désir, la vie qui va... Sa poésie est vibrante, libre et joueuse.

Lili aime la vie est son 10ème ouvrage.

Elle a également été publiée chez L'Harmattan Poésies, Papiers coupés à Nîmes, L'Ire de l'ours, et a créé une collection personnelle Mots & photos.

www.marieclairemazeille.net - fb