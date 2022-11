Nîmes - “L'olivier, une culture patrimoniale à préserver des changements climatiques” Mercredi 23 novembre

Harmonie Mutuelle organise, dans le cadre des Agoras mutualistes, une conférence ouverte à tous sur le thème de “L’olivier, une culture patrimoniale à préserver des changements climatiques”.

Elle aura lieu mercredi 23 novembre 2022 aux Archives départementales du Gard (365, rue du Forez à Nîmes), de 19h à 20h30.

Saviez-vous que 75% des olives françaises sont récoltées dans des oliveraies familiales ?

Symbole de paix, l’olivier est menacé par le réchauffement climatique et la Xylella Fastidiosa, une bactérie considérée comme l'une des plus dangereuses pour les végétaux.

Patricia Levrault, experte de la ressource en eau au bureau d’études Cereg ; Jean-Claude Woillet, de l’association Promolives ; Zénon Wisniewski, producteur oliveron ; et Bernard Pical, alias Bernard Le Jardinier, évoqueront ces enjeux lors d’une table-ronde animée par le journaliste Guillaume Mollaret. Cette rencontre sera précédée d’une dégustation d’huiles d’olive et d’une conférence du photographe Claude Cruells, qui présentera, au travers de son travail, un portrait des oliviers en Méditerranée.

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite par téléphone au 05 55 79 01 30 ou par mail inscriptions.cevennes@harmonie-mutuelle.fr

« Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. » confie Nathalie SUSSEL, Présidente de territoire Cévennes d’Harmonie Mutuelle

« Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage pour préserver l'environnement. Nous n'avons collectivement plus de temps à perdre ! Nous devons agir concrètement sur le terrain pour mettre en mouvement des initiatives locales ! » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.