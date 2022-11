Sète - Le CCAS mobilisé pour la collecte nationale de denrées alimentaires

Comme chaque année, le CCAS de Sète participe, par délégation de la Banque alimentaire, à la Collecte nationale de denrées alimentaires, au cours de deux journées, les 25 et 26 novembre prochains.

Les associations locales, les Clubs service, la mission locale apportent leur soutien au CCAS pour mobiliser les bénévoles et volontaires aux portes des différentes enseignes sétoises afin de récolter les dons. Il s’agit de lutter contre la précarité alimentaire en permettant de soutenir gratuitement les Sétois.

Les collecteurs solliciteront cette année les clients pour des dons de plats cuisinés, de conserves, de soupes en briques et d'huiles, de denrées non périssables, des produits d’hygiène, des produits pour les bébés. Le CCAS espère ainsi renouveler ses réserves de produits de longue conservation qui viennent compléter les produits frais qu’il collecte et distribue chaque jour aux Sétois rencontrant des difficultés, aux familles fragilisées ou encore aux personnes âgées et isolées. Ces dons permettent d'assurer diversité et équilibre alimentaire aux personnes accédant aux colis remis au Café de la Paix et bénéficiant de l’épicerie sociale et solidaire gérée par le CCAS.

L’année dernière, les dons s’étaient élevés à près de 9 tonnes, et ce, grâce à la générosité et la mobilisation des associations ainsi que l’implication des agents du CCAS. Nous espérons et comptons encore cette année sur la générosité de tous afin de lutter ensemble contre la précarité alimentaire à Sète.