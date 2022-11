Aude - La Banque Alimentaire de l'Aude et GRDF renouvellent leur partenariat

A quelques jours de la grande collecte nationale, la Banque Alimentaire de l’Aude et GRDF renouvellent leur partenariat en faveur de la lutte contre la précarité

Dans le contexte actuel où le sujet de la précarité alimentaire touche plus de 9 millions de personnes en France, il est indispensable de se mobiliser et d’agir ensemble au service des plus démunis.

C’est ainsi que le 21 novembre 2022, Bernard BONNES, Président de la Banque Alimentaire de l’Aude et Claude BOMPARD, Directeur Territorial GRDF de l’Aude et des PO, ont réaffirmé leur volonté commune de s’engager en faveur des plus précaires, à travers la signature d’une convention de partenariat.

GRDF poursuit son action auprès de la Banque Alimentaire de l’Aude

Partenaire historique de la Fédération des Banques Alimentaires, GRDF, entreprise de service public de proximité, a souhaité renouveler son aide à la Banque Alimentaire de l’Aude. C’est par le biais d’un soutien matériel et financier que le gestionnaire de réseau de gaz participe à l’action de la Banque Alimentaire mais également en mobilisant ses salariés pour qu’ils s’investissent localement en tant que bénévoles pendant la grande collecte qui aura lieu cette année du 25 au 27 novembre 2022.

Un moment de mobilisation essentiel

La collecte nationale est un moment fort de l’année durant lequel l’appel aux dons de denrées alimentaires auprès des particuliers est réalisé. Les aliments collectés viennent ensuite aider des personnes en difficulté proche de chez vous. En effet, chaque denrée alimentaire récupérée par les bénévoles est redistribuée dans le département où elle a été collectée. Bénévoles ou donateurs, chacun peut ainsi se mobiliser pour faire avancer la chaîne de la solidarité.