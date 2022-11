Pyrénées-Orientales - A l'approche de la collecte nationale, GRDF renouvelle son soutien à la Banque Alimentaire des PO

La collecte nationale des Banques Alimentaires se tiendra cette année du 25 au 27 novembre 2022. Comme le rappelle la Fédération, 7 millions de personnes sont aujourd’hui concernées par l’aide alimentaire en France.

GRDF renouvelle son soutien à la Banque Alimentaire des PO

Engagé auprès des Banques Alimentaires depuis 2009, GRDF poursuit sa volonté de soutenir la Fédération dans ses missions de proximité. C’est ainsi que le 21 novembre 2022, Nadine Bertrand, Présidente de la Banque Alimentaire des PO et Claude Bompard, Directeur Territorial GRDF de l’Aude et des PO, ont renouvelé leur engagement commun en matière de lutte contre la précarité alimentaire, en signant une convention de partenariat.

Au-delà d’apporter un soutien financier et matériel à l’association, cette convention acte également le fait que des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise participeront en tant que bénévoles à la grande collecte nationale.

Un partenariat qui a du sens

Claude Bompard rappelle que « ce partenariat qui s’inscrit dans la durée repose sur des valeurs communes de proximité, de convivialité et de solidarité. De plus, dans le contexte actuel où les plus fragiles sont lourdement impactés, il est important de réaffirmer l’engagement de GRDF en matière de lutte contre la précarité. »

Un moment de mobilisation essentiel

La collecte nationale est un moment fort de l’année durant lequel l’appel aux dons de denrées alimentaires auprès des particuliers est réalisé. Les dons viennent aider des personnes en situation de pauvreté, proches de chez vous, dans la mesure où chaque denrée alimentaire récupérée par les bénévoles est redistribuée dans le département où elle a été collectée. Bénévoles ou donateurs, chacun peut ainsi se mobiliser pour faire avancer la chaîne de la solidarité.