Occitanie - Carole Delga à la "Rencontres des jeunesses d'Occitanie"

Carole Delga : « Recueillir une parole sans tabous pour agir au plus près des besoins de nos jeunesses »





Carole Delga, aux côtés de Kamel Chibli, vice-président délégué à l’éducation, à l’orientation, à la jeunesse et aux sports, a accueilli vendredi 18 novembre plus de 300 jeunes réunis toute la journée à l’Hôtel de Région de Toulouse à l’occasion de la « Rencontre des jeunesses d’Occitanie ».

Cette rencontre a notamment permis à la présidente de Région d’échanger autour des préoccupations des jeunes en matière de pouvoir d’achat, d’orientation, de santé, d’écologie et de participation citoyenne.

Autour d’un village d’initiatives et d’ateliers collectifs, ce sont au total 400 personnes, dont plus de 300 jeunes qui se sont rencontrés et ont échangé ce 18 novembre. L’occasion pour eux d’aborder leurs sujets de préoccupations notamment en lien avec l’orientation, la vie quotidienne (santé, inclusion, mobilité, pouvoir d’achat, ...), la citoyenneté, l’engagement, ou encore le climat. La Maison de l’Orientation Mobile, nouveauté de la rentrée 2022, était également présente sur le parvis de l’Hôtel de Région.

« Les deux années de crise sanitaire qui viennent de s’écouler nous ont laissé peu d’occasions de nous retrouver. C’est pour renouer ce lien fort et vivant entre la Région et la jeunesse que nous avons lancé avec Kamel Chibli et Guillaume de Almeida Chaves, une grande concertation dans tous les départements d’Occitanie. Près de 700 jeunes ont déjà pu s’exprimer, beaucoup d’autres encore pourront le faire lors des prochaines rencontres organisées en Tarn-et-Garonne, Lozère, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers, tout comme à Perpignan ou Toulouse. Je suis heureuse d’accueillir nombre de ces jeunes à l’Hôtel de Région aujourd’hui pour échanger sans tabous sur ce qui fait leur quotidien : santé, alimentation, orientation, écologie mais également précarité, ou engagement citoyen. C’est en partageant leur réalité, leurs attentes et espérances que nous pourrons construire notre futur plan Jeunesse, que nous présenterons au printemps 2023 », a déclaré Carole Delga à cette occasion.

Cette grande rencontre s’inscrit dans le cadre d’une large concertation conduite par le conseiller régional Guillaume de Almeida Chaves, dans l’ensemble des départements et qui se poursuivra jusqu’au début de l’année 2023. Elle est une première étape qui doit permettre la mise en commun et le partage d’expériences et d’idées afin de faire évoluer les politiques régionales et les instances de dialogue avec les jeunes.

Crédits photo : Lydie Lecarpentier – Région Occitanie