Hérault - Nathalie Oziol, Première députée de l'Hérault à défendre une motion de rejet à la tribune de l'Assemblée Nationale

J'ai eu l'honneur d'être la première députée de l'Hérault à défendre une motion de rejet à la tribune de l'Assemblée Nationale.

En effet, le groupe parlementaire LFI-NUPES m'a confié la tâche de défendre la motion de rejet du projet de loi Travail qui remet en question le montant des allocations chômage. Je vous transmets les liens Facebook, Instagram et YouTube vers les vidéos complètes.

Quelques jours après la présentation du projet "Territoire Zéro Chômeur de longue durée" qui a eu lieu à Montpellier, la question de la façon dont on lutte contre le chômage est plus que jamais au-devant de la scène: la NUPES est contre la traque aux chômeurs et aux allocations.