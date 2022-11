Occitanie - Les business angels mobilisés pour épauler et détecter des start-up prometteuses

Pour la 17e Semaine nationale des Business Angels, MELIES Business Angels privilégie les actions de terrain. Le réseau montpelliérain d’investisseurs privés mobilise ses adhérents et les antennes qu’il parraine à Béziers et à Nîmes pour aller à la rencontre des futurs créateurs et créatrices d’entreprises. Speed dating, conseils d’experts : les rendez-vous s’échelonneront du 1er au 9 décembre.

Les investisseurs privés membres de MELIES Business Angels (MBA) et des antennes d’Occitanie Angels à Béziers et à Nîmes ont décidé de partager leur expérience et leur passion pour l’entrepreneuriat et l’innovation avec celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure de la création. Les business angels de l’Hérault et du Gard organisent ainsi trois sessions de rencontres avec des graines de startuppeurs à Béziers (le 1er décembre), à Montpellier (le 2 décembre) et à Nîmes (le 9 décembre).

Les animateurs nîmois et biterrois des antennes d’Occitanie Angels proposent des demi-journées de speed dating entre business angels et créateurs d’entreprises ou porteurs de projet. Ces sessions permettront aux futurs entrepreneurs d’avoir un regard neuf sur leur projet et de bénéficier d’un premier avis constructif. « Nos membres gardent aussi à l’esprit notre volonté de détecter des jeunes pousses que nous pourrions financer à l’amorçage, notamment dans le secteur de l’environnement » précise Jean-Paul Alic, président de MBA et d’Occitanie Angels. Ces opérations sont menées en partenariat avec le Medef Hérault Béziers et Innovosud à Béziers ; à Nîmes, dans la continuité d’une matinée de Leader Nîmes et Fintouch au BIC Innov’up.

Les Montpelliérains de MELIES Business Angels, rodés à l’exercice du speed dating, ont décidé cette année de le compléter par des rendez-vous avec les professionnels partenaires de leur réseau. Ces experts apporteront des conseils sur-mesure et par spécialité : comptabilité, gestion, finance, management, questions juridiques, communication. La journée est soutenue par le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole.

Semaine des Business Angels, trois rendez-vous dans l’Hérault et dans le Gard

• 1er décembre à Innovosud à Béziers : séances de speed dating de 14h à 17h.

• 2 décembre au MIBI, à Montpellier : séances de speed dating et rendez-vous experts de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.

• 9 décembre au BIC Innov’Up à Nîmes : séances de speed dating l’après-midi.

Inscription obligatoire sur https://melies.fr/speed-dating-melies-business-angels-2022/