Sète - La Ville célèbre la semaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

Dans le cadre de la semaine d’action pour l’égalité entre les femmes et les hommes organisée par le « Comité pour l’égalité » du bassin de Thau, sous l’égide de Sète Agglopôle Méditerranée, la Ville de Sète, sous l’impulsion du maire François Commeinhes, et des élus Myriam Reynaud, en charge de la condition féminine et de la prévention des violences intrafamiliales, Jocelyne Gizardin, adjointe déléguée à l’action sociale et à la santé, et Alain Arménio, adjoint délégué aux sports de défense, propose plusieurs actions de sensibilisation sur le thème de l’égalité dans l’emploi, le sport et l'accompagnement des femmes victimes de violences.

• Masculin/féminin : à bas les préjugés dans les métiers

Policière, aide-ménager, femmes sapeur-pompier, directeur de crèche... Des femmes s’imposent dans des métiers souvent exercés par les hommes et des hommes s’imposent dans ceux souvent exercés par les femmes. A l’occasion de la semaine de l’égalité, la Ville de Sète, le CCAS et le CFA vous proposent de partir à la rencontre de ces travailleuses et travailleurs qui brisent les préjugés à travers une série de portraits vidéos qui seront diffusés chaque jour.

> Du 18 au 25 novembre sur la page Facebook et le site internet de la ville

• Les sports de défense se conjuguent au féminin

Boxe, self-défense, judo, krav-maga, karaté… Les femmes s’illustrent de plus en plus dans les sports émergents. Venez découvrir leurs performances et les nouvelles techniques de sport défense utiles pour prévenir les agressions tout en étant de vraies disciplines sportives. Avec la participation des clubs Xplosif, association sétoise de krav-maga, la section judo de l’ASPTT et le Sète karaté club.

> Samedi 19 novembre, de 15 h à 17 h au gymnase Maurice-Clavel (22, rue Maurice-Clavel). Entrée libre

• Conférence-débat autour de l’action « 5 000 actes gratuits pour les femmes victimes de violence »

L’Association Femmes Huissiers de Justice de France marrainée par Rachida Dati compte actuellement 300 membres sur 1 000 femmes huissiers de justice en France. Elle a pour but de favoriser la mixité et dynamiser le rôle des femmes dans la profession et s’engage pour la mise en place de prestations juridiques gratuites pour aider les victimes de violences.

Cette conférence sera animée par Astrid Desagneaux, présidente de l’association des Femmes Huissiers de justice de France, médiatrice professionnelle et membre du groupe de travail du Grenelle des violences conjugales ; et par Nelly Ducros Ferraioli, vice-présidente de l'association, médiatrice professionnelle et membre de la Fondation "Un avenir ensemble".

La soirée sera précédée d’un interlude d’expression corporelle et musicale par la troupe Don keyzz dancerzz et suivie d'un apéritif de clôture de la semaine de l'égalité femmes-hommes.

> Vendredi 25 novembre, à 18 h 30, salle Tarbouriech du Théâtre de la Mer. Entrée libre.