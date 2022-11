Sète - La réaction de Francois Commeinhes, suite au décès de Louis Doise.

"J’apprends aujourd’hui, avec une grande peine, le décès de Louis Doise, grande figure de la résistance sétoise, à l’âge de 99 ans. Avec la disparition de cet homme apprécié des Sétois, c’est tout une page de l’histoire de notre ville qui se tourne. Né en 1923, au 12 rue Gambetta et issu d’une famille de commerçants Sétois, il était un résistant de la première heure, engagé à 19 ans auprès du réseau Tartane-Massena. Espionnage des positions de l’ennemi, sabotage de dépôt d’armement, Louis Doise a mis sa jeunesse et sa fougue, au service de la France.

Lui, qui sera aux côtés du Général Lattre de Tassigny sur le front Est, se verra remettre plusieurs médailles glorieuses, témoignant de son engagement, de sa bravoure et de son courage. Parmi elles, la Légion d’honneur, la Croix de guerre 39-45 et la Croix du Combattant volontaire de la Résistance, pour ne citer que les plus illustres. Ces dernières années, Louis Doise, fatigué par les années, mais toujours affable, se faisait un plaisir de transmettre la flamme de la résistance auprès des jeunes générations durant les différentes commémorations militaires, restant fidèle à la devise du Général de Lattre de Tassigny : « ne pas subir ! ».

Dernièrement, il avait fait don au musée Paul-Valéry d’un tableau de Théodore Gudin, représentant le port de Sète (alors appelé Cette) en 1830 et nous avions le souhait d’aller l’admirer ensemble… Le temps a malheureusement joué contre nous, mais ce geste généreux et humaniste est bien à l’image de cette homme que les Sétois n’oublieront pas.

Si l’homme s’est éteint, la flamme de la France-Libre, elle, continuera de briller. Je présente toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Louis Doise." François Commeinhes, Maire de Sète