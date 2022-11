Occitanie - Train à 1€ et covoiturage : Carole Delga annonce de nouvelles mesures !

Train à 1€ et covoiturage : Carole Delga annonce de nouvelles mesures pour le pouvoir d’achat et les mobilités du quotidien

Ce mardi 15 novembre, Carole Delga, présidente la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés de Philippe Bru, directeur régional de SNCF voyageurs Occitanie, d’Agnès Langevine, vice-présidente de la Région chargée du Climat, du pacte vert et de l’habitat durable, et de Jean-Luc-Gibelin, vice-président chargé des mobilités pour tous et des infrastructures de transports, a présenté 3 nouvelles mesures pour le pouvoir d’achat et les mobilités du quotidien : trains à 1€ tous les premiers week-ends de chaque mois, trains à 1€ lors des pics de pollution et aide financière au covoiturage.

Crédit Photo Région Occitanie - Laurent Boutonnet