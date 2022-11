Occitanie - Marie Piqué élue Co-Présidente du comité régional de l'habitat et de l'hébergement

Réunis en bureau, les représentants des collectivités membres du comité régional de l’hébergement et de l’habitat ont élu Marie Piqué, vice-présidente du conseil régional, co-présidente aux côtés du Préfet de Région Etienne Guyot.

« Je tiens à adresser tous mes remerciements aux membres du collège des représentants des collectivités de m’avoir accordé leur confiance aujourd’hui. C’est avec plaisir que je siègerai aux côtés de M. le Préfet pour poursuivre au niveau régional des échanges constructif entre l’Etat, les collectivités et les organismes du logement. En premier lieu nous devrons ensemble porter les interrogations et inquiétudes de nos territoires auprès du ministère du logement afin de chercher les solutions qui nous permettront de lever les freins auxquels les bailleurs sont confrontés. C’est un préalable et une urgence si nous voulons répondre aux besoins de notre région. Notre engagement commun nous oblige, et je n’ai aucun doute que tous ensemble, nous pouvons relever les défis devant nous », a déclaré la vice-présidente Marie Piqué.