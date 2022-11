Béziers - Festival Migrant'Scène 2002 : la programmation !

La Cimade lance l’édition 2022 du festival Migrant’scène

Son mot d’ordre ? « Libertés ! Dans l’égalité et la solidarité »

Du 24 novembre au 3 décembre : un festival pour changer les regards sur les migrations

Rendez-vous annuel incontournable pour croiser les regards sur les migrations dans une ambiance festive et conviviale, le festival Migrant’scène de La Cimade s’installe du 12 novembre au 4 décembre dans une centaine de villes en France métropolitaine et Outre-Mer. Au programme : des évènements culturels en tout genre qui invitent à bousculer nos représentations sur les personnes étrangères et à construire un futur garantissant les libertés de toutes et tous. Dans l’égalité et la solidarité !

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : animations ludiques, ciné-débats, concerts, spectacles vivants, repas partagés, rencontres avec des artistes d’ici et d’ailleurs et autres festivités. Comme chaque année, le festival Migrant’scène, organisé un peu partout en France métropolitaine et en Outre-mer, allie l’utile à l’agréable. Car s’il y a urgence à déconstruire les préjugés et la désinformation sur les personnes étrangères, rien de mieux pour contrer les discours de haine que de remplacer la peur par le plaisir d’être ensemble.

Pour fédérer les énergies autour de ce programme réjouissant, La Cimade invite à écarter les barreaux de la pensée imposée. « Libertés ! Dans l’égalité et la solidarité », c’est le mot d’ordre que Migrant’scène 2022 déclinera en multiples facettes : liberté de sortir du cadre des identités assignées et d’affirmer une identité plurielle, liberté de tourner le dos à un avenir bouché, liberté de circuler, liberté de travailler, liberté d’aimer… Et liberté d’agir en solidarité avec celles et ceux qui sont privé∙e∙s du droit à ces libertés.

Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale de La Cimade, souligne la pertinence du festival dans le contexte actuel : « À rebours du climat politique et médiatique ambiant, les équipes de La Cimade mobilisent les arts, la culture et les moments de convivialité partagée pour porter haut et fort une autre vision de société : où suspicion, peur de l'autre et restriction des droits des personnes exilées laissent la place à l'affirmation solidaire de libertés qui permettent à toutes et tous d'avoir, tout simplement, une vie meilleure. »

Plus de 200 événements sont organisés dans toute la France, de Lille à Toulouse, de Bordeaux à Dijon, en passant par Paris et Nantes.

À Béziers et autour, c’est un riche programme de films, d’expos et de concert, organisés par les bénévoles de la Cimade de Béziers avec de nombreux partenaires.

Pour consulter toute la programmation 2022 rendez-vous sur le site du festival www.migrantscene.org.

Association de solidarité active depuis 1930, La Cimade agit pour les droits et la dignité des personnes réfugiées et migrantes grâce à un mouvement de 2 300 bénévoles engagé·e·s dans 95 groupes locaux et 137 salarié·e·s.

Présente dans l’hexagone et en Outre-mer, La Cimade accompagne et défend près de 110 000 personnes étrangères chaque année, et intervient en centre de rétention administrative, en prison et dans les bidonvilles à Montpellier. Elle héberge chaque année près de 300 personnes dans ses centres de Béziers et Massy, et reçoit 250 personnes par an au centre de soins et de ressources Frantz Fanon à Montpellier. 2 500 personnes bénéficient également chaque année d’ateliers sociolinguistiques.

La Cimade mène des actions de plaidoyer, d’information et de sensibilisation, notamment lors de son festival Migrant’Scène, sur les enjeux migratoires. Elle mène des projets et des campagnes avec plus de 65 partenaires en France, en Europe et à l’international.